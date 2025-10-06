Hakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşıyla Gebele’de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Azerbaycan’ın Gebele kentinde bir araya geldi.Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.