BIST 10.735
DOLAR 41,68
EURO 48,86
ALTIN 5.302,39
HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşıyla Gebele’de görüştü

Hakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşıyla Gebele’de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Azerbaycan’ın Gebele kentinde bir araya geldi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, TDT 12. Zirvesi öncesinde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Kırgız mevkidaşı Kulubayev ile Azerbaycan'ın Gebele şehrinde görüştüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Halkbank KAP'a bildirdi! ABD açıklaması...
Halkbank KAP'a bildirdi! ABD açıklaması...
İsrail ve Hamas arasında görüşmeler başladı
İsrail ve Hamas arasında görüşmeler başladı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi! 1 milyon 349 bin TL...
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi! 1 milyon 349 bin TL...
Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
THY'den avantajlı bilet! Tarihler duyuruldu
THY'den avantajlı bilet! Tarihler duyuruldu
Usta sanatçı Nükhet Duru hastaneye kaldırıldı...
Usta sanatçı Nükhet Duru hastaneye kaldırıldı...
Arsasını Bahçeli hibe etmişti! 11 Ekim'de açılıyor Dünya'nın en büyüğü olacak
Arsasını Bahçeli hibe etmişti! 11 Ekim'de açılıyor Dünya'nın en büyüğü olacak
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Orta Doğu'da barışın anahtarını açıkladı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Orta Doğu'da barışın anahtarını açıkladı
O fayın üstünde 2 binden fazla bina var! Tüyleri diken diken eden deprem açıklaması
O fayın üstünde 2 binden fazla bina var! Tüyleri diken diken eden deprem açıklaması
Bildiğiniz tüm çorbaları unutun! Ne tavuk ne kemik suyu asıl şifa bu çorbada...
Bildiğiniz tüm çorbaları unutun! Ne tavuk ne kemik suyu asıl şifa bu çorbada...
Ümit Erdim'in Bilal Erdoğan iddiası olay oldu! Petrol Ofisi reklamını bitirmiş
Ümit Erdim'in Bilal Erdoğan iddiası olay oldu! Petrol Ofisi reklamını bitirmiş