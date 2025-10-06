İsrail ve Hamas arasında görüşmeler başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Eylül’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da duyurduğu Gazze barış planı kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Mısırlı El Kahire News’in haberine göre, İsrail ve Filistin heyetleri arasında dolaylı görüşmeler başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Mısırlı El Kahire News'te yer alan haberde, İsrail ve Filistin heyetleri arasındaki dolaylı görüşmelerin başladığı belirtildi.