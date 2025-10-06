BIST 10.735
Şoke eden kiralık ev ilanı: Emekliler aramasın...

Ümraniye’de bir 2+1 daire için verilen kiralık ilanında, “Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın” ifadeleri yer aldı. Ev sahibi sadece devlet memurları veya kurumsal çalışanları kabul ederken, kiracılardan tahliye taahhütnamesi, adli sicil kaydı ve Findeks kredi notu istedi. İlan sosyal medyada tepki çekti

Ümraniye’de 2+1 daire için verilen ilanda, “Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz” ifadeleri yer aldı. İlanın açıklamasında ayrıca evin sadece devlet memurlarına ya da kurumsal çalışanlara kiralanacağı, bunun dışında başvuruların dikkate alınmayacağı belirtildi.

Bununla da sınırlı kalmayan ev sahibi, kiracılardan tahliye taahhütnamesi, adli sicil kaydı, Findeks kredi notu ve maaşında haciz bulunmadığına dair belge talep etti.

Tepki yağdı

İlanda geçen ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, emeklilerin zaten düşük maaşlarla geçim sıkıntısı çektiğine dikkat çekerek bu tutumun ayrımcılık olduğunu dile getirdi.

Uzmanlar ise son dönemde hızla yükselen kiralar nedeniyle ev sahiplerinin kiracı seçiminde daha katı şartlar ileri sürdüğünü, bunun da kiralık konut piyasasında yeni bir mağduriyet yarattığını belirtiyor.

