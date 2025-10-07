Donald Trump: Erdoğan çok güçlü bir lider

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ve İsrail’in Mısır’da Gazze planı üzerine yürüttüğü müzakereler sürerken yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürece büyük etkisi olduğunu belirterek “Erdoğan çok güçlü bir lider, harika biri ve anlaşmanın tamamlanması için çok bastırıyor.” dedi. Hamas’ın önemli konularda uzlaşmaya vardığını söyleyen Trump, ülkesinin sunduğu Gazze planına dünya genelinde destek geldiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Gazze planını kabul eden Hamas ve İsrail'in Mısır'da gerçekleştirdikleri müzakere görüşmeleri devam ederken önemli bir açıklama bulundu.

'HAMAS, ERDOĞAN'A SAYGI DUYUYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzakerelerdeki etkisine değinen ABD Başkanı Trump, "Hamas, çok önemli konularda anlaşmaya varıyor." dedi.

'ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDER'

Erdoğan'ın çok güçlü bir lider olduğunu söyleyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü bir lider. Erdoğan ile konuştum. O harika biri. Anlaşmanın tamamlanması için çok ama çok bastırıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin sunduğu Gazze planına tüm ülkelerden destek geldiğini vurgulayan Trump, "Neredeyse her ülke bu anlaşma üzerinde çalışıyor ve bunu başarmaya çalışıyor. Bu, inanılmaz bir şekilde, herkesin bir araya geldiği bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Hamas ve İsrail'in Mısır'da yürüttüğü dolaylı müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Gazze planı konusunda çok hızlı hareket etmek istiyoruz. Plana ilişkin teknik görüşme yapılıyor, hızlı ilerleme için çok hızlı çalışılıyor" demişti.

Leavitt, "İsrailli rehineler ve serbest bırakılacak siyasi mahkumlar için listeler üzerinde çalışılıyor. Başkan Trump, hem ateşkes hem de rehinelerin serbest bırakılmasını istiyor. Sürecin mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemesi hedefleniyor." şeklinde konuşmuştu.