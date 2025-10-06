BIST 10.735
DOLAR 41,69
EURO 48,85
ALTIN 5.310,71
HABER /  DÜNYA

ABD, ithal kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak

ABD, ithal kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım’dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabı Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, tarifenin amacının ABD’li kamyon üreticilerini haksız dış rekabetten korumak olduğunu belirtti.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "1 Kasım'dan itibaren diğer ülkelerden ABD'ye gelen tüm orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Trump, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada, söz konusu tarifenin başlangıç tarihini 1 Ekim olarak duyurmuştu.

Konuya ilişkin önceki paylaşımında Trump, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Kalın’dan yeni kitap: Heidegger’in kulübesine yolculuk
İbrahim Kalın’dan yeni kitap: Heidegger’in kulübesine yolculuk
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
ABD'den Gazze ve Mısır açıklaması: Trump ateşkes istiyor
ABD'den Gazze ve Mısır açıklaması: Trump ateşkes istiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'kural hatası' iddiaları ile ilgili açıklama
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'kural hatası' iddiaları ile ilgili açıklama
Şoke eden kiralık ev ilanı: Emekliler aramasın...
Şoke eden kiralık ev ilanı: Emekliler aramasın...
Suriye halk meclisi seçim sonuçları açıklandı
Suriye halk meclisi seçim sonuçları açıklandı
Almanya Başbakanı Merz: İsrail’in güvenliği bizim sorumluluğumuz
Almanya Başbakanı Merz: İsrail’in güvenliği bizim sorumluluğumuz
Hakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşıyla Gebele’de görüştü
Hakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşıyla Gebele’de görüştü
Halkbank KAP'a bildirdi! ABD açıklaması...
Halkbank KAP'a bildirdi! ABD açıklaması...
İsrail ve Hamas arasında görüşmeler başladı
İsrail ve Hamas arasında görüşmeler başladı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi! 1 milyon 349 bin TL...
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi! 1 milyon 349 bin TL...