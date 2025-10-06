BIST 10.735
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, “rüşvete aracılık etmek” suçlamasıyla 14 Ağustos’ta tutuklandı. Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklandı. Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Epözdemir'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medya eliyle ve yalancı tanıkla bana bu kumpası kuranlar benim cezaevinde çürümem ve yaşayan bir ölüye dönmem için hasmane tavırlarla ve gayri ahlaki bir şekilde sosyal medyada Can ve Ciner Holding soruşturmasıyla beni ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bu açıkça vicdansızlıktır. Hasmane tavırla aynı merkezden yönetilen ve menfaat karşılığında paylaşım yapan bu troller, benim 20 yıllık hak ve hukuk mücadeleme ve itibarıma karşı suikast yapmaya çalışıyorlar. Benim üç çocuğum, eşim ve ailem var. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Çocuklarım da bu yalan ve iftiralardan oldukça kötü etkileniyor. Biraz vicdanı olanların bu itibar suikastini sonlandıracağı umuduyla yazıyorum. Herkesten biraz vicdan ve merhamet rica ediyorum. Bu hukuka aykırı tutuklama ve beni haksızca hedef gösteren iftiralar artık bir zulme dönüşmüştür. Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim. Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir. Kamuoyundan ricam hasmane tavırlarla kaleme alınan hayal ürünü ve kötü niyetli iddialara lütfen itibar etmeyiniz. Selam ve sevgilerimle."

