BIST 10.735
DOLAR 41,70
EURO 48,78
ALTIN 5.315,48
HABER /  GÜNCEL

Kadıköy'de 5 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy'de 5 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy'de Merdivenköy Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişiden 4'ü hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, mahallede bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Binada duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 20 kişiden 4'ü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Dumandan hafif şekilde etkilenen 16 kişiye ise sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump: Erdoğan çok güçlü bir lider
Donald Trump: Erdoğan çok güçlü bir lider
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek
ABD, ithal kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak
ABD, ithal kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak
İbrahim Kalın’dan yeni kitap: Heidegger’in kulübesine yolculuk
İbrahim Kalın’dan yeni kitap: Heidegger’in kulübesine yolculuk
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
ABD'den Gazze ve Mısır açıklaması: Trump ateşkes istiyor
ABD'den Gazze ve Mısır açıklaması: Trump ateşkes istiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'kural hatası' iddiaları ile ilgili açıklama
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'kural hatası' iddiaları ile ilgili açıklama
Şoke eden kiralık ev ilanı: Emekliler aramasın...
Şoke eden kiralık ev ilanı: Emekliler aramasın...
Suriye halk meclisi seçim sonuçları açıklandı
Suriye halk meclisi seçim sonuçları açıklandı
Almanya Başbakanı Merz: İsrail’in güvenliği bizim sorumluluğumuz
Almanya Başbakanı Merz: İsrail’in güvenliği bizim sorumluluğumuz
Hakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşıyla Gebele’de görüştü
Hakan Fidan, Kırgızistanlı mevkidaşıyla Gebele’de görüştü
Halkbank KAP'a bildirdi! ABD açıklaması...
Halkbank KAP'a bildirdi! ABD açıklaması...