YPG Halep'te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef aldı

Suriye’nin Halep ilinde, SDG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Abone ol

Akşam saatlerinde başlayan çatışmalarda SDG, Halep’in Eşrefiyye ve Şeyh Maksut mahallelerinde yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılar ve havan saldırıları ile Suriye güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alıyor.

SDG, havan saldırılarıyla Halep kent merkezi Bustan el Kasr'da yer alan sebze hali ve Rahman Camii çevresini hedef aldı.

Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde konuşlu SDG unsurlarının sivillere saldırısında çok sayıda sivil yaralandı.

Çatışmalar, Halep kent merkezinin birçok noktasından duyulurken, siviller güvenli bölgelere göç ediyor.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri takviye göndererek kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi’nden Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yapılan açıklamada, "10 Mart Anlaşması’na bağlıyız ve herhangi bir askeri operasyon niyetimiz yoktur." ifadeleri kullanıldı.

SANA, SDG’nin güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef alması sonucunda 1 güvenlik personelinin öldüğünü, 3 personelin yaralandığını bildirdi.