BIST 10.735
DOLAR 41,70
EURO 48,78
ALTIN 5.315,48
HABER /  DÜNYA

Mısır'daki Hamas-İsrail müzakerelerinde son durum ne? İsrail basını yazdı

Mısır'daki Hamas-İsrail müzakerelerinde son durum ne? İsrail basını yazdı

Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasına yönelik detayları görüşmek amacıyla Mısır'da yapılan dolaylı müzakerelerde İsrail'i kritik bir 48 saatin beklediği iddia edildi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında İsrail ve Hamas'tan heyetler arasındaki dolaylı müzakereler, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılıyor.

İsrail'deki "i24 news" kanalının ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliden naklettiği haberde, "müzakerelerde kritik bir 48 saatle karşı karşıya olunduğu" belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise "hem İsrail hem de ABD'de pozitif bir havanın hakim olduğu ve gelecek pazara kadar bir anlaşmaya varılabileceği" öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir takasını kabul ettiğini ancak diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Hamas ve İsrail heyetleri, esir takasını görüşmek üzere Şarm eş-Şeyh'te dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Mısır'daki Hamas-İsrail müzakerelerinde son durum ne? İsrail basını yazdı - Resim: 0

İlgili Haberler
ABD'den Gazze ve Mısır açıklaması: Trump ateşkes istiyor Trump, Hamas'la iyi ilişkilere sahip ülkeler hakkında konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de bir kişi 6 ay önce evlendiği karısını öldürdükten sonra intihar etti
Denizli'de bir kişi 6 ay önce evlendiği karısını öldürdükten sonra intihar etti
SDG, Suriye'de saldırıya geçti! Halep'te şiddetli çatışma Ölü ve yaralılar var
SDG, Suriye'de saldırıya geçti! Halep'te şiddetli çatışma Ölü ve yaralılar var
Ülker Bisküvi’ye, 5 yıl vadeli 250 milyon ABD doları sendikasyon kredisi
Ülker Bisküvi’ye, 5 yıl vadeli 250 milyon ABD doları sendikasyon kredisi
YPG Halep'te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef aldı
YPG Halep'te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef aldı
İsrail Trump'a rağmen Gazze'de bomba yağdırdı: 106 Filistinli öldü
İsrail Trump'a rağmen Gazze'de bomba yağdırdı: 106 Filistinli öldü
Kadıköy'de 5 katlı binada yangın çıktı
Kadıköy'de 5 katlı binada yangın çıktı
Donald Trump: Erdoğan çok güçlü bir lider
Donald Trump: Erdoğan çok güçlü bir lider
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu duyurdu: 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek
ABD, ithal kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak
ABD, ithal kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak
İbrahim Kalın’dan yeni kitap: Heidegger’in kulübesine yolculuk
İbrahim Kalın’dan yeni kitap: Heidegger’in kulübesine yolculuk
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
ABD'den Gazze ve Mısır açıklaması: Trump ateşkes istiyor
ABD'den Gazze ve Mısır açıklaması: Trump ateşkes istiyor