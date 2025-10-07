BIST 10.735
Denizli'de bir kişi 6 ay önce evlendiği karısını öldürdükten sonra intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi karısını tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'taki 5 katlı apartmanda yaşayanlar, binanın üçüncü katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, Tunay A'nın (42) 6 ay önce evlendiği tespit edilen karısı Keziban A'yı (42) tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Keziban A'nın oğlunun da evde yaşadığı ve olay saatinde dışarıda olduğu öğrenildi.

