Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan ve Ayşe Ateş’in mahkemede heyete "can güvenliği" uyarısında bulunduğu Avukat Serdar Öktem, dün İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlarla uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Daltonlar suç örgütünün üstlendiği iddia edilen saldırıda ölen Öktem’in otopsi raporunun detayları ortaya çıktı. Suikast sonrasında 23 kişi gözaltına alındı. Cinayetin arkasında yeni nesil çeteler var.

Avukat Serdar Öktem İstanbul Zincirlikuyu'da aracıyla seyir halindeyken, başka araçtan inen 4 saldırgan tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Avukat Serdar Öktem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı.

Kurşunlar kafa, omuz ve sol koluna isabet etti

Ölüm saatinin 17:45 olarak kayıtlara geçtiği raporda, Öktem'in kafasına, omzuna ve sol koluna 3 kurşun isabet ettiği kaydedildi. Söz konusu bu yaraların öldürücü nitelikte olduğu belirtilen raporda kafa tası, yüz ve sol köprücük kemiğinde kırık, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmaları tespit edildi.

Kafa bölgesine isabet eden 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi.

Raporda, olay günüyle ilgili şu not tutuldu:

"6 Ekim 2025 tarihinde araç içerisindeyken ateşli silah yaralanmasına maruz kalan Serdar ÖKTEM, Liv Hospital Ulus Hastanesi’ne götürülmüştür. Burada ex duhul (ölü giriş) olarak girişi yapılarak müdahale edilmiştir fakat yapılan müdahaleye yanıt alınamamıştır. Saat 17.45 itibariyle ex (ölü) kabul edilmiştir. 6 Ekim 2025 tarihinde saat 22.10’da Adli Tıp Kurumuna (İstanbul) getirilmiş olup, Morg İhtisas Dairesince skopi işlemi ile video kaydı altında ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılmıştır. Yapılan işlemler 7 Ekim 2025 tarihinde saat 00.20 itibariyle tamamlanmış olup, müteveffa daha sonra yakınlarına teslim edilmek üzere morg dolabına kaldırılmıştır."

Sinan Ateş cinayeti davasının isimlerindendi

Serdar Öktem, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin davanın en kritik isimlerinden biriydi. Suikast sırasında İstanbul’dan gelerek cinayeti işleyen ekip ile Ankara’daki şüpheliler arasındaki bağlantıları kurduğu iddiasıyla gündeme gelen, gözaltına alındığında telefonunun şifresini unuttuğunu söyleyen Öktem'in yargılandığı dava dosyasının geçen hafta, diğer ülkücü sanıkların yargılandığı, "suçluyu kayırma" dosyasıyla birleştirilmesi, dikkatlerin yeniden kendisine çevrilmesine yol açtı. Öktem'in birleştirilen davada, üstelik de cep telefonu şifresine ilişkin ABD’den gelen yanıtın ardından vereceği ifadenin de büyük önem kazandığı yorumları yapılırken saldırıya uğraması soru işaretlerine neden oldu.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada olayda kullanılan silahlar (2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah), kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği belirtildi.

Daltonlar Çetesi tarafından tehdit ediliyordu

Öte yandan cinayetin Öktem’in Daltonlar Çetesi ile husumetli olan Casperlar çetesi üyelerinin avukatlığını yapması nedeniyle gerçekleştirildiği de öne sürülüyor.

Yeni nesil çeteler

Avukata yönelik suikast sonrasında emniyetin sosyal medyada silahlı paylaşım yapan aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonun dün İstanbul'da Avukat Serdar Öktem'e yönelik suikastın ardından yapılması dikkat çekti. Operasyonu üstlenen ve yeni nesil çete olarak bilinen aralarında Y ve Z kuşağı gençlerin bulunduğu bu örgütler 90'lardaki çizgi filmlerden esinlenerek çetelerine Daltonlar, Casperlar, Çirkinler gibi isimler verdiler.