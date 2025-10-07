BIST 10.735
Ümit Erdim'in Bilal Erdoğan iddiası yalanmış! Petrol Ofisi işin aslını ifşa etti

Oyuncu Ümit Erdim, Bilal Erdoğan’ın da yer aldığı bir toplu fotoğraf sonrası Petrol Ofisi’nin reklam anlaşmasını iptal ettiğini iddia etmişti. Petrol Ofisi ise Ümit Erdim ile hiç bir zaman yıllık bir anlaşmaları olmadığını duyurdu. Ümit Erdim'in kendi PR'ı için böyle bir yola başvurduğu iddia ediliyor.

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamada bulundu. Erdim, Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu bir toplu fotoğrafın ardından Petrol Ofisi ile olan yıllık anlaşmasının iptal edildiğini söyledi. Petrol Ofisi'nden gelen açıklama ile Ümit Erdim konusunda kafalar hayli karıştı ve 'kendini mağdur' gösterme çabası şaşkınlık yarattı. 

Önce Ümit Erdim'in o iddiasını verelim. Ümit Erdim şunları anlattı:
- “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun davetindeydik, 30 kişilik toplu bir fotoğraf çekildi. Oğuzhan Koç, Mus-Car (Mustafa Akan), Eser Yenenler, Sefo ve Volkan Demirel gibi ünlü isimlerinde bulunduğu etkinlikte çekilen toplu fotoğrafın Batuhan Mumcu tarafından Instagram’da paylaşılmasıyla fotoğraf, sosyal medyada tartışma konusu haline geldi.

-Beni bilen bilir, siyasete uzak birisiyim. Fotoğrafta 30 kişi vardık ama konu Bilal Bey olunca, o kare olay oldu. Ne yandaşlığımız kaldı, ne başka bir şeyimiz.

BİLAL ERDOĞAN İLE POZ VERDİM DİYE...
Ümit Erdim, o dönemde Petrol Ofisi’nin Türkiye Ralli Şampiyonası takvimiyle ilgili sosyal medya çalışmaları yürüttüklerini söyleyerek şöyle devam etti:

-“Yıllık bir anlaşmamız vardı. Normalde bu anlaşma aralık ayına kadar sürecekti. Ama Bilal Bey ile aynı karedeyim diye işi durdurdular”

-Ben yine de teşekkür mesajı gönderdim, güzel bir işti dedim. Ama ona bile yanıt vermeye tenezzül etmediler”.

Ümit Erdim'in Bilal Erdoğan iddiası yalanmış! Petrol Ofisi işin aslını ifşa etti - Resim: 0

PETROL OFİSİ: HİÇ REKLAM ANLAŞMAMIZ OLMADI
Ümit Erdim'in bu iddiası sonrasında Petrol Ofisi'nden gelen açıklama ile herkes biraz daha şaşırdı. Zira Petrol Ofisi, Ümit Erdim ile hiç yıllık reklam anlaşmaları olmadığını duyurdu. Şirket yalan söyleyen Ümit Erdim'i dava edeceğini duyurdu:

Kamuoyu Bilgilendirmesi, 
Şirketimizle ilgili farklı mecralarda ortaya atılan gerçek dışı söylemler nedeniyle kamuoyu açıklaması gereği duyulmuştur.

Petrol Ofisi'nin, oyuncu Ümit Erdim ile yıllık bir anlaşması bulunmadığı gibi, yakın geçmişte gerçekleştirilmiş proje bazlı çalışmalara istinaden de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerindeki bir organizasyonda çekilen fotoğraflar nedeniyle işlerinin durdurulduğu iddiaları tamamen asılsızdır.

1941'den bu yana sadece Türkiye'nin geleceği için çalışan, ülkemizin milli bir değeri olarak tüm enerji ve gayretini bu topraklar için ortaya koymaktan gurur duyan Petrol Ofisi'nin itibarına zarar veren bu mesnetsiz iddiaları ve kurumumuzu karalamaya yönelik söylemleri kullanan ve yayan kişi ve kurumlara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

Petrol Ofisi Grubu

