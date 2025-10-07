Ömer Armağan Amasya'da konaklama sektöründe doluluk oranlarını değerlendirdi

2025 yılı, Amasya’nın turizm potansiyelini daha da yukarıya taşıdı. Özellikle kültürel miras alanlarına olan ilgi artarken, yerli ve yabancı ziyaretçi sayılarında önemli bir yükseliş yaşandı. Konaklama tesislerinin doluluk oranı, önceki yıllara göre kayda değer seviyelere ulaştı. Yerli turistlerin Amasya’ya ilgisi, konaklama sürelerini de olumlu etkiledi. İlk Konak Butik Otel İşletmecisi Ömer Armağan, kültürel değerlerin sürdürülebilir turizme dönüşmesinin altını çizdi.

TÜİK’in ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 yılı ilk yarıyıl verilerine göre, Amasya’da konaklayan toplam turist sayısı 119.102 olarak kaydedilmiştir. Bu ziyaretçilerin 4.636’sı yabancı turistlerden oluşmuş; önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplamda %11’lik bir artış gözlemlenmiştir. İl genelindeki müze ve ören yerlerini ise aynı süreçte 406.817 kişi ziyaret etmiştir. Amasya’daki turistik konaklama tesislerinde yıl genelinde doluluk oranı %40-50 bandına ulaşarak bölge turizmi adına umut verici bir tablo oluşturmuştur.

Amasya’daki turizm artışı, butik otel işletmecileri tarafından yakından izlenmektedir. Bu kapsamda görüşlerine başvurduğumuz İlk Konak Butik Otel İşletmecisi Ömer Armağan, bölge turizminin gelişimine dair değerlendirmelerde bulundu. Armağan, şu ifadeleri kullandı: "Amasya’nın kültürel mirası turizmin merkezine yerleşmiş durumda. Ziyaretçi sayılarındaki artış, konaklama tercihlerine de olumlu yansıyor. Biz de tarihi bir konakta misafir ağırlayarak bu mirasın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."

‘İhracattaki artış sektörü hareketlendirdi’

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında Amasya ilinde toplam 279.077 turist konaklamış ve yıl sonunda 600 bin geceleme sayısına yaklaşılmıştır. İl merkezinde faaliyet gösteren otellerdeki ortalama doluluk oranı yaz aylarında yükselmiş, yıl genelinde ise %30 civarında gerçekleşmiştir. Bu veriler, Amasya’da konaklamaya yönelik talebin artmakta olduğunu ve altyapının bu yönde gelişmekte olduğunu ortaya koymaktadır.

Armağan, bu gelişmelerin Amasya merkezinde faaliyet gösteren butik oteller açısından pozitif bir etki yarattığını ifade etti: "Konaklama süresinin uzaması, küçük işletmelerin sürdürülebilirliğini destekliyor. Özellikle tarihi dokusu korunmuş konaklara olan ilgi dikkat çekici. İlk Konak olarak 200 yıllık binamızda, merkezi konum ve otopark avantajımızla misafirlerimize özel bir deneyim sunuyoruz."

Kültürel mirasa ilgi büyümeye devam ediyor

Amasya, kültürel ve tarihi mirasıyla Türkiye’nin dikkat çeken destinasyonları arasında yer almaktadır. 2024 yılında 406.817 kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etmiş; Kral Kaya Mezarları, Harşena Kalesi ve II. Bayezid Külliyesi gibi noktalar öne çıkmıştır. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan bu yapılar, hem tarih meraklılarının hem de fotoğraf severlerin ilgisini çekmektedir. Tanıtım faaliyetlerinin ve altyapı yatırımlarının artmasıyla birlikte Amasya’nın yıl geneline yayılan bir turizm potansiyeline ulaşması beklenmektedir. Bu da butik konaklama tesisleri için stratejik fırsatlar yaratmaktadır.

‘Sektördeki yerimizi daha da güçlendireceğiz’

İlk Konak, Amasya’nın tarihi ve kültürel dokusunu yaşatmayı hedefleyen butik otel işletmelerinden biri olarak öne çıkmaktadır. 30 yıl önce faaliyete geçen tesis, özellikle 2025 yılında doluluk oranlarında %30’luk bir artış yakalamıştır. Merkezde konumlanan ve 200 yıllık tarihi bir binada hizmet veren işletme, beş kişilik oda seçenekleriyle aile gruplarını da ağırlamaktadır. Ömer Armağan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Misafirlerimizin beklentilerine uygun butik hizmet sunuyoruz. Tarihi atmosferi konforla birleştiren otelimizde, otopark sorunu yaşanmaması da büyük avantaj. İki kişilik personelimizle rezervasyon, temizlik ve kahvaltı hizmetlerini titizlikle yürütüyoruz. Hedefimiz, Amasya’daki kültürel mirasa değer katarak yerli ve yabancı turistlerin tekrar tekrar gelmek isteyeceği bir adres olmaktır."