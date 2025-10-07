BIST 10.735
İstanbul trafiğinde aracında ilerlerken uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucu avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Suikast sonrası 2’si 18 yaşının altında 6 şüpheli silahlarla yakalanırken; Öktem'in yaptığı son paylaşımlar ise dikkat çekti: "Düşmanlarım beni vurabilir hatta öldürebilir ama... Artık sessiz kalmak yok. Bundan sonra kusura bakın çünkü her şey bilerek olacak"

İSTANBUL'dan dün akşamüstü gelen suikast haberi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Aracıyla trafikte ilerlerken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan kişinin avukat Serdar Öktem olduğu belirlenirken; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öktem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Serdar Öktem'in son mesajı çıktı

Serdar Öktem’in dün sabah saatlerinde mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı.

Öktem'in paylaşımında Duha Süresi 5'inci ayeti yer aldı:

"Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak."

Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'in geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.

Serdar Öktem 2 ay önce bunu paylaşmış! Beni öldürebilirler ama... - Resim: 0

Öktem'in dikkat çeken bir paylaşımında

"Düşmanlarım benden nefret edebilir, hainlik yapabilir, bana tuzaklar kurabilir; arkamdan atıp tutabilir, beni vurabilir hatta öldürebilir ama hiçbir düşmanım bana saygısızlık yapamaz"

ifadelerini kullanmış.

Serdar Öktem 2 ay önce bunu paylaşmış! Beni öldürebilirler ama... - Resim: 1

Artık sessiz kalmak yok.

Öktem bir diğer paylaşımında ise "Göz yumduk kör sandınız. Alttan aldık saf sandınız. Artık sessiz kalmak yok. Bundan sonra kusura bakın çünkü her şey bilerek olacak" ifadelerine yer verdiği görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Öktem cinayetine ilişkin altı şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Serdar Öktem’e yönelik suikastta yakalanan altı kişiden 2’sinin 18 yaşının altında olduğu öğrenildi.

Olayda iki adet kalaşnikof silah, iki tabanca olmak üzere toplam dört silah ele geçirildi.

