BIST 10.735
DOLAR 41,70
EURO 48,78
ALTIN 5.315,48
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Nobel kazanan bilim insanı Fred Ramsdell'e ulaşılamıyor meğer...

Nobel kazanan bilim insanı Fred Ramsdell'e ulaşılamıyor meğer...

Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan bilim insanlarından Fred Ramsdell'e, “dijital detoks" nedeniyle dağda olduğu için ulaşılamıyor.

Abone ol

2025 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan bilim insanlarından Fred Ramsdell'in Idaho’da teknolojiden uzak dağlık bölgede doğa yürüyüşü yaptığı için Nobel kazandığını bilmediği ortaya çıktı.

Guardian'ın haberine göre Nobel Komitesi, ödülü kazandığını hâlâ kendisine bildirebilmiş değil. Ramsdell, Seattle’dan Mary Brunkow ve Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nden Shimon Sakaguchi ile birlikte bağışıklık sistemi üzerine yaptığı önemli keşifler sayesinde bu yılki Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü.

VAHŞİ DOĞADA SIRT ÇANTASIYLA GEZİYOR
Ancak Ramsdell’in şu anda telefonsuz bir yaşam sürmesi ve dijital iletişim araçlarından uzak olması, Nobel Komitesi’nin kendisine ulaşmasını engelledi. Ramsdell’in yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı laboratuvarın kurucu ortağı Jeffrey Bluestone da kendisine ulaşamadığını belirterek "Sanırım Idaho’nun vahşi doğasında sırt çantasıyla geziyor” dedi.

Nobel Komitesi, Seattle’da yaşayan Mary Brunkow’a da zaman farkı nedeniyle ulaşmakta zorlandı. Stockholm ile ABD’nin batı yakası arasında 9 saat fark bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU
Nobel Komitesi, benzer bir durumu 2020 yılında Ekonomi Ödülü’nü kazanan Bob Wilson ve Paul Milgrom ile yaşamıştı. Wilson gece yarısı çalan telefonu kapatmış, Milgrom’a ise ancak komşusunun kapısını çalmasıyla ulaşılabilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emeklilik yaşı yükseltiliyor mu? Zeybekçi'den dikkat çeken açıklama
Emeklilik yaşı yükseltiliyor mu? Zeybekçi'den dikkat çeken açıklama
Boyner Grup'tan çevresel yatırımlara büyük destek
Boyner Grup'tan çevresel yatırımlara büyük destek
Serdar Öktem 2 ay önce bunu paylaşmış! Beni öldürebilirler ama...
Serdar Öktem 2 ay önce bunu paylaşmış! Beni öldürebilirler ama...
Ümit Erdim'in Bilal Erdoğan iddiası yalanmış! Petrol Ofisi işin aslını ifşa etti
Ümit Erdim'in Bilal Erdoğan iddiası yalanmış! Petrol Ofisi işin aslını ifşa etti
CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu kararı! Parti sözcüsü açıkladı
CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu kararı! Parti sözcüsü açıkladı
Kim Milyoner Olmak İster'de futbol karmaşası! Çok iyi bilirim dedi ve elendi...
Kim Milyoner Olmak İster'de futbol karmaşası! Çok iyi bilirim dedi ve elendi...
Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı
Silahlı saldırıda öldürülen avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı
Yerlikaya duyurdu! 7 suç örgütüne operasyon
Yerlikaya duyurdu! 7 suç örgütüne operasyon
'Cehennem Necati' lakabıyla nam salmıştı! İzmir'de yakalandı
'Cehennem Necati' lakabıyla nam salmıştı! İzmir'de yakalandı
Akaryakıtta indirim müjdesi! Hem benzin hem de motorin de fiyat değişiyor
Akaryakıtta indirim müjdesi! Hem benzin hem de motorin de fiyat değişiyor
Mısır'daki Hamas-İsrail müzakerelerinde son durum ne? İsrail basını yazdı
Mısır'daki Hamas-İsrail müzakerelerinde son durum ne? İsrail basını yazdı
Denizli'de bir kişi 6 ay önce evlendiği karısını öldürdükten sonra intihar etti
Denizli'de bir kişi 6 ay önce evlendiği karısını öldürdükten sonra intihar etti