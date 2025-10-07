Nobel kazanan bilim insanı Fred Ramsdell'e ulaşılamıyor meğer...

Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan bilim insanlarından Fred Ramsdell'e, “dijital detoks" nedeniyle dağda olduğu için ulaşılamıyor.

2025 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan bilim insanlarından Fred Ramsdell'in Idaho’da teknolojiden uzak dağlık bölgede doğa yürüyüşü yaptığı için Nobel kazandığını bilmediği ortaya çıktı.

Guardian'ın haberine göre Nobel Komitesi, ödülü kazandığını hâlâ kendisine bildirebilmiş değil. Ramsdell, Seattle’dan Mary Brunkow ve Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nden Shimon Sakaguchi ile birlikte bağışıklık sistemi üzerine yaptığı önemli keşifler sayesinde bu yılki Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü.

VAHŞİ DOĞADA SIRT ÇANTASIYLA GEZİYOR

Ancak Ramsdell’in şu anda telefonsuz bir yaşam sürmesi ve dijital iletişim araçlarından uzak olması, Nobel Komitesi’nin kendisine ulaşmasını engelledi. Ramsdell’in yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı laboratuvarın kurucu ortağı Jeffrey Bluestone da kendisine ulaşamadığını belirterek "Sanırım Idaho’nun vahşi doğasında sırt çantasıyla geziyor” dedi.

Nobel Komitesi, Seattle’da yaşayan Mary Brunkow’a da zaman farkı nedeniyle ulaşmakta zorlandı. Stockholm ile ABD’nin batı yakası arasında 9 saat fark bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Nobel Komitesi, benzer bir durumu 2020 yılında Ekonomi Ödülü’nü kazanan Bob Wilson ve Paul Milgrom ile yaşamıştı. Wilson gece yarısı çalan telefonu kapatmış, Milgrom’a ise ancak komşusunun kapısını çalmasıyla ulaşılabilmişti.



