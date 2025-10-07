BIST 10.735
Afife Tiyatro Ödülleri'nde teşkkür sonrası ortalık karıştı

Afife Tiyatro Ödülleri Töreni'nde ödül alan tiyatrocu Sükun Işıtan'ın Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etmesi sonrası salondan yuhalama sesleri yükseldi. Protestoların ardından çok sayıda davetlinin salonu terk ettiği görüldü.

Afife Ödül Töreni'nde Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan, 'Medea Material' oyunu adına 'En Başarılı Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

TAMER KARADAĞLI'YA TEŞEKKÜRÜ SONRASI PROTESTO

Ardından konuşma yapan Işıtan, Devlet Tiyatroları Genel Müdür'ü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etti. "Görevimin yanında oynamama çok destek olan dediği Tamer Karadağlı'ya Işıtan'ın teşekkürü sonrası salondan yuhalama sesleri yükseldi.

SALONU TERK ETTİLER

Işıtan yuhalamaların arasında "Ben aldığım eğitimle birlikte analitik düşünen bir insanım ve bir bilim insanını Einstein'ı haklı çıkaran bir sanatçı grupla karşı karşıyayım: "Önyargıları yıkmak atomu parçalamaktan zordur" sözlerini sarf etti.

