Netanyahu'dan ABD'yi kışkırtacak İran iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD kentlerine ulaşabilecek kapasitede bir füze geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü ileri sürdü.

Netanyahu, verdiği bir röportajda, Hamas ile yürütülen müzakereler başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasına "yakın bir noktada" olduklarını savunan Netanyahu, ancak henüz ateşkes için anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Netanyahu, ateşkes anlaşmasına varılsa bile Hamas'ın yönetimde kalmasına "izin vermeyeceklerini" savundu.

İran konusuna da değinen Netanyahu, Tahran'ın 8 bin kilometre menzile sahip füze geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü.

Netanyahu, İran'ın çalışmalar yürüttüğü bu füzeyle ABD'nin doğu yakasındaki şehirleri hedef alabileceğini iddia ederek, "İnsanlar buna inanmıyor. İran, 8 bin kilometre menzilli kıtalararası füzeler geliştiriyor. 3 bin kilometre daha ekleyin, ABD'nin doğu yakasına ulaşabilirler." ifadesini kullandı.

Bu durumun ABD için "büyük tehlike" olduğunu savunan Netanyahu, İsrail'in bu tehdidi uzakta tutmak için "iyi bir iş çıkardığı" yorumunda bulundu.
Muhabir:Mustafa Deveci

