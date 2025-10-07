Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında nafaka krizi

2 yıl önce boşanan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında nafaka krizi yaşanıyor. Alçı, kendisine bağlanan nafakanın ödenmediğini belirterek, eski eşi için 'Hukuku tanımayana hukuk işlemiyor' ifadelerini kullandı.

Abone ol

2023 yılının ekim ayında İstanbul'da anlaşmalı şekilde boşanan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı arasında 'nafaka krizi' patlak verdi.

Anlaşmalı şekilde boşanan çift, İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından "Dostça güzel bir şekilde bitirdik" açıklamasında bulunmuş ancak bir süre sonra Alçı'nın Kütahyalı'ya yönelik ifşaları kamuoyunda gündem olmuştu.

Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirten ve suç duyurusunda bulunan Alçı, son olarak canlı yayında yaptığı nafaka isyanıyla gündem oldu.

"Nafaka kağıt üstünde"

Alçı, Ekol TV canlı yayınında kendisine yöneltilen “Senin gerçekten nafaka alamadığına inanmıyorlar. Ben dedim ki, ‘Almadı diye biliyorum." sözlerine “Buralara hiç girmeyelim. Nafaka kâğıt üstünde bizde de var ama hukuku tanımayana hukuk işlemiyor.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Çiftin 2 çocuğu olduğu bilinirken, mahkeme tarafından çocuklar için bağlanan iştirak nafakasının da Kütahyalı tarafından ödenmediği iddia edildi.