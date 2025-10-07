İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat'tan annesine "İyiyim" mesajı

İsrail'in, Gazze'ye doğru yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak alıkoyduğu aktivistlerden Sümeyye Sena Polat'ın annesi İffet Polat, "Maslahatgüzara 'Anne, ben iyiyim.' diye bir not yazmış. Onun bana fotoğrafını attılar. Onun yazısını görünce de rahatladım." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda eski AK Parti İstanbul Milletvekili olan İffet Polat, AA muhabirine, 31 yaşındaki kızının Galatasaray Üniversitesi ve Sorbonne Üniversitesi Felsefe bölümlerinden çift dal mezunu olduğunu, ayrıca Sorbonne Üniversitesi'nde "Yahudiliğin Modern Avrupa Felsefesi Üzerine Etkisi" diye bir yüksek lisans tezi yazdığını söyledi.

Kızının TRT World'ün "Global" bölümünde video gazetecisi olarak görev yaptığını ifade eden Polat, kızının Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve Filistin meselesi üzerine belgeseller hazırladığını dile getirdi.

İffet Polat, kızının Fransa'daki Araplar üzerinden geliştirilen Müslüman karşıtlığı başta olmak üzere, Avrupa'da Filistinlilerin yaşadıklarıyla ilgili çeşitli mecralarda belgeseller, yayınlar ve yazıları bulunduğunu kaydederek, "Lübnan'a gitti, orada Filistin mülteci kamplarını ziyaret etti. Onlarla ilgili yayınlar yaptı. Yani Filistin davasına uzak bir insan değil. Bir genç gazeteci olarak Filistin meselesini özelde çalışan birisi." dedi.

Kızının Küresel Sumud Filosu'na katılma kararını ilk etapta endişeyle karşıladığını aktaran Polat, şöyle devam etti:

"Açıkçası ben ilk baştan katılmasını çok istememiştim. Çünkü İsrail'in Mavi Marmara'da, Gazze'de yaptıkları ortada. Yani İsrail'in kuruluş tarihinden itibaren yaptığı cinayetler, haksızlıklar bir anne olarak beni çok korkuttu. Baştan katılmasını istemedim. Fakat Allah biliyor ki bu önemli bir dava, önemli bir çıkış. Onun için biz de razı olduk. 'Allah'a emanet ol, güzel bir yere gidiyorsun.' dedik. Biz de yüreğimize taş basacağız ama 'Dikkatli ol.' diyerek bir anne ve babanın söyleyeceği şeyleri söyledik."

Polat, eylül ayının başında Tunus'a giden kızının "Global Sumud" organizasyonunda eğitim aldığını, sonrasında da "Mali/Deir Yassine-A" adlı teknede görev yaptığını söyledi.

Denizde kızından son aldığı bilgiyi aktaran Polat, "İsrail gemilerini 10 kilometre kala radardan tespit etmişler. Beni aradı. 'Anne, İsrailliler geliyor. Ben bir Instagram yayını açacağım, ondan sonra telefonumu kırıp denize atacağım. Sakın merak etme.' dedi." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin filoyu ele geçirmesinin ardından büyük endişe yaşadıklarını, kızını haklı bir dava uğruna gönderdiğini dile getiren Polat, "Ama yani o anki yüreğim böyle sanki yırtıldı. Kalbimi biri aldı, ikiye böldü. Ama tabii dua ettik. Sonra moralimizi toparladık. 'Allah'ım bize inşirah ver.' dedik. Avukatların anlattığı kadarıyla İsrailliler bunları kaçırdıktan sonra 6-7 saat avukatlarıyla görüştürmediler. Avukatlar kapılarda bekletildi. Psikolojik baskı yapmışlar. Su, yemek vermemişler. Kaba dayak olmasa da itip kakarak kötü muamele yapmışlar." diye konuştu.

"Açlık grevi başlatıyorum.' demiş"

Polat, kızının Türkiye'ye getirilen ilk kafilede yer almamasının sebebi olarak, "İzinsiz İsrail topraklarına girdim, deport edilmeyi kabul ediyorum.' şeklindeki formu imzalamaması olduğuna değindi.

Global Sumud'un eğitimlerde bunu özellikle anlatıldığına işaret eden Polat, "İsrail, sizi ancak 72 saat tutabilir, evrakı imzalamayın.' denilmiş. O ortamın verdiği psikolojiyle bazı arkadaşlar imzalamışlar. Onlar geldiler. Sümeyye imzalamamış. Ayrıca bir de 'Gazze açlık çekerken sizin verdiğiniz yiyecekleri yemeyeceğim. Açlık grevi başlatıyorum.' demiş. Avrupalılar ve bizim Türklerden de var. Bizim maslahatgüzar yardımcısı aradı, 14 kişinin yarısının açlık grevinde olduğunu söyledi." ifadelerine yer verdi.

Polat, kızının sağlık durumuna ilişkin şunları belirtti:

"Sümeyye'nin ufak bir rahatsızlığı, enfeksiyonu vardı. Avukat medikal destek istemiş. Baştan vermemişler ama dün benim öğrendiğim bir tedavi yapmışlar. Başka hastalar da var katılımcılar içerisinde. Fakat doktorlar çok kötü davranıyorlarmış. Yine Tel Aviv'deki maslahatgüzarlıktan 14 kişiyi tek tek ziyaret etmişler. Hapishane koşulları tabii ki çok kötü ama moralleri çok yüksek. Sümeyye de çok iyi. Sonradan bir tedavi yapılmış. Maslahatgüzara 'Anne, ben iyiyim.' diye bir not yazmış. Onun bana fotoğrafını attılar. Onun yazısını görünce de rahatladım."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönüşleri için çalışmaların sürdüğünü aktardığını kaydeden Polat, kendilerinin de böyle bir beklentisi olduğunu ancak uçuş saatinin şu an netleşmediğini anlattı.

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olan şeyler. Allah eksikliğini göstermesin"

İffet Polat, Türkiye devletine teşekkür ederek, "İlk gelen kafilede sadece Türk vatandaşları değil, diğer dünya vatandaşlarını da kendi vatandaşına sahip çıkmayan ülkelerin vatandaşlarını da konuk ettik. Allah razı olsun devletimizden. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla olan şeyler. Allah eksikliğini göstermesin. Son kafilemizi de inşallah Ürdün üzerinden getirecekler." dedi.

"Bizim yaşadığımız bu sıkıntı ve acı Gazze'nin yaşadığı acıların yanında trilyonda bir bile değil." ifadelerini kullanan Polat, kızının da videolarında, "Bizim hayatlarımız Gazze'dekilerin hayatlarından daha önemli değildir." dediğini aktardı.

Polat, böyle şeylerde fedakarlık yapmadan zafere ulaşmanın mümkün olmadığını, bu yolun ilk adımını Mavi Marmara Gemisi'nin açtığını anlattı.

Şehitlere müteşekkir olduklarını kaydeden Polat, "Önemli bir yol açtılar. Bilinç oluşturdular. İnşallah bu Global Sumud'un devamı gelecek. Daha fazla filo, daha fazla insan gidecek ve bu Gazze’deki soykırım ablukası bir şekilde kaldırılacak." diye konuştu.

Polat, devlet yetkilileri ile "Global Sumud" organizasyonunda yer alanların kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, hiç tanımadığı insanların bile telefonla ya da sosyal medya üzerinden destek verdiğini de sözlerine ekledi.