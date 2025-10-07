BIST 10.735
Şehir içi hız sınırı ceza tablosuna bakın! Ali Yerlikaya yeni ceza sistemini duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin son dakika açıklamalar yaptı. Artık şehir içinde okul ve hastane önünden geçerken 30 km hız sınırına uymayana, kırmızı ışıkta geçene, cep telefonu kullanana bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş cezalar kesilecek. Bu cezalar hem para hem ehliyet iptali olarak uygulanacak. Özellikle şehir içi hız sınırı cezaları uyum sürecinde hayli can yakacak. Zira tabloya bakılacak olursa kallavi para cezaları var. İşte trafikte yeni düzen:

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerini artıracaklarını bildirdi.  Ali Yerlikaya "Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık" dedi. Peki nedir bu barem sistemi ve yerleşim yeri içinde hız sınırları kaç olacak, aşım durumunda ne kadar ceza kesilecek. Bakanın elindeki tabloya göre hız sınırı aşımında uygulanacak cezalar şöyle:

Yeni hız sınırı cezaları
Yerleşim yeri içi hız ihlalinde kademeli cezalar kesilecek. En düşük ceza 2 bin liradan başlayıp, 30 bin liraya kadar çıkacak ve ehliyete el konacak. Bundan sonra uygulanacak hız sınırı aşım cezaları tablosu şöyle:

yeni hız sınırı cezaları

Hız limitini aşanın ehliyeti alınacak

Okul ve hastane yakınında ve önünde hız sınırı 30 KM. Ancak bugüne kadar bu kural gerektiği şekilde uygulanmadı ve sürücüler de buna riayet etmedi. Bundan böyle en büyük cezalar işte bu noktalarda kesilecek.

30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde;
-76 kilometre hızla gidenlerin 30 gün,
-86'yla gidenlerin 60 gün,
-96'yla gidenlerin 90 gün ehliyeti iptal edilecek. 
Ehliyete ilaveten 20 binden 30 bin liraya kadar kademeli para cezası kesilecek. 

Yeni kanun ile çok şey değişiyor

-Bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini söyledi. 

-Yeni kanun teklifinde 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetleri iptal edilecek. 

Kırmızı ışık ihlali
-1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30,
-4 ihlalde 60,
-5 ihlalde 90 gün ehliyet alınacak,
-6 kez ihlal yapanların ehliyeti iptal edilecek. 

-Cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verilecek, üçüncüsünde ehliyetine 30 gün el konulacak.

- Dur ihtarına uymayanların 60 gün ehliyeti alınacak, 60 gün de trafikten men edilecek. Para cezası da 200 bin lira...

-Yeni radar Aplikasyonu yakında yayınlanacak. 

