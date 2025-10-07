2026 fiyatları değişiyor! Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, trafik cezaları, MTV fiyatları...
2025 yılına ait Yeniden Değerleme Oranı'nın belli olmasıyla birlikte 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren birçok şeyin fiyatı değişecek. Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları...
Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş oluyor. Bununla beraber birçok kalemde fiyat değişikliğine gidiliyor. Yeni fiyatlar ne olacak? İşte detaylar...
ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor.
Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.
NELER DEĞİŞECEK?
Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.
YEMEK KARTI ÜCRETLERİ
Yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanıyor. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 23 olması halinde yemek kartının günlük yemek ücreti KDV hariç tutarının 295.2 liraya çıkması bekleniyor.
ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİ
İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 126 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Bu rakamın 155 lira olması bekleniyor.
KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI
Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2025 yılında bu tutar 47 bin liraydı, yüzde 23 oranında artması tahmin edildiğinde kira istisnasının 57 bin 810 liraya çıkması bekleniyor. (Kira istisnası, bir yıllık kira geliri eğer 47 bin liranın altında kalıyorsa vergi ödemesinin çıkmaması anlamına geliyor.)