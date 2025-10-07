2026 fiyatları değişiyor! Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, trafik cezaları, MTV fiyatları...

Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş oluyor. Bununla beraber birçok kalemde fiyat değişikliğine gidiliyor. Yeni fiyatlar ne olacak? İşte detaylar...

ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor.

Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.

NELER DEĞİŞECEK?

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.