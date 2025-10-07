BIST 10.838
Süper Lig'de 8 maça çıkmıştı! O hocanın görevine son verildi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi. Sezon başında göreve getirilen Markus Gisdol, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol'un görevine son verdi. Bu sezon henüz galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, alınan kötü sonuçların ardından teknik ekiple yollarını ayırma kararı aldı.

8 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI

Sezon başında göreve getirilen Markus Gisdol, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta sadece 5 puan toplayabildi. Kayserispor, bu performansla ligde 17. sırada yer alıyordu. Yönetim, son haftalarda üst üste alınan puan kayıplarının ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

