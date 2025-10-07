BIST 10.838
DOLAR 41,70
EURO 48,71
ALTIN 5.305,92
HABER /  GÜNCEL

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Başvuru için son 3 gün

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Başvuru için son 3 gün

BDDK’nın zorunlu tutmadığı ancak tavsiye niteliğinde aldığı karara göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar vadelendirilecek. Yapılandırmada, Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3,11 faiz oranı uygulanacak. Borç yapılandırmak için son 3 gün...

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK, bireysel kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinin 48 aya kadar vade ile yeniden yapılandırılabileceğini geçtiğimiz Temmuz ayında açıklamıştı. Yeniden yapılandırma sırasında uygulanacak faiz oranı ise Merkez Bankası tarafından yüzde 3,11 olarak belirlendi. Bu karar bankalara tavsiye niteliğinde sunuldu yani zorunlu tutulmuyor.

Hangi borçlar kapsam dahilinde?

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu ediliyor.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılması kapsamında başvurularda, 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3.11 azami faiz oranı ile borçlular için fırsat sunuluyor. Yapılandırma kapsamına kredili mevduat hesapları da (KMH) dahil edildi.

Son 3 gün

10 Temmuz 2025 tarihinde başlayan uygulama için son başvuru tarihi 10 Ekim olarak belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de 8 maça çıkmıştı! O hocanın görevine son verildi
Süper Lig'de 8 maça çıkmıştı! O hocanın görevine son verildi
FIFA'dan beklenmeyen karar! Milli takvim değişiyor
FIFA'dan beklenmeyen karar! Milli takvim değişiyor
Avukatın akıllara durgunluk veren ölümü! Gece saatlerinde evinde...
Avukatın akıllara durgunluk veren ölümü! Gece saatlerinde evinde...
Edirne'de 9 ayda 5,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de 9 ayda 5,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Şamil Tayyar'dan çok kritik açıklama
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Şamil Tayyar'dan çok kritik açıklama
Sahte diploma çetesine yeni operasyon! 125 kişi hakkında gözaltı kararı
Sahte diploma çetesine yeni operasyon! 125 kişi hakkında gözaltı kararı
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış! 'İmralı YPG'ye yeni çağrı yapsın'
Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış! 'İmralı YPG'ye yeni çağrı yapsın'
İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat'tan annesine "İyiyim" mesajı
İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat'tan annesine "İyiyim" mesajı
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Dışişleri'nden İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk aktivistle ilgili açıklama
Dışişleri'nden İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk aktivistle ilgili açıklama
Şehir içi hız sınırı ceza tablosuna bakın! Ali Yerlikaya yeni ceza sistemini duyurdu
Şehir içi hız sınırı ceza tablosuna bakın! Ali Yerlikaya yeni ceza sistemini duyurdu
Anne ve bebek için en sağlıklı başlangıç normal doğum
Anne ve bebek için en sağlıklı başlangıç normal doğum