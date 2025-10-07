Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Başvuru için son 3 gün

BDDK’nın zorunlu tutmadığı ancak tavsiye niteliğinde aldığı karara göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 48 aya kadar vadelendirilecek. Yapılandırmada, Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3,11 faiz oranı uygulanacak. Borç yapılandırmak için son 3 gün...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK, bireysel kredi kartı borçları ve ihtiyaç kredilerinin 48 aya kadar vade ile yeniden yapılandırılabileceğini geçtiğimiz Temmuz ayında açıklamıştı. Yeniden yapılandırma sırasında uygulanacak faiz oranı ise Merkez Bankası tarafından yüzde 3,11 olarak belirlendi. Bu karar bankalara tavsiye niteliğinde sunuldu yani zorunlu tutulmuyor.

Hangi borçlar kapsam dahilinde?

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu ediliyor.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılması kapsamında başvurularda, 48 aya kadar vade imkânı ve yüzde 3.11 azami faiz oranı ile borçlular için fırsat sunuluyor. Yapılandırma kapsamına kredili mevduat hesapları da (KMH) dahil edildi.

Son 3 gün

10 Temmuz 2025 tarihinde başlayan uygulama için son başvuru tarihi 10 Ekim olarak belirlendi.