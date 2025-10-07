Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz

“Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuznameleri ortak alfabe ile basıyoruz." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi”nde konuştu. Erdoğan, "Türk dünyasının bölgemizin istikrarında ve güvenliğinde birçok anlamda daha etkin rol üstlenebileceğine inanıyoruz." dedi ve şunları kaydetti:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız.

"Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme..."

Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen Suriye hükümetinin son 9 ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Türk devletleri olarak Suriye hükümetiyle angajmanı ilerletmeliyiz.

Güney Kafkasya'daki gelişmeleri de sadece takip etmekle kalmıyor bölgede barış ve istikrarın tesisi için atılan adımları samimiyetle destekliyoruz.

"Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz"

İsrail'in son olarak Katar'ı hedef alan saldırıları, bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını gösteriyor.

Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuznameleri ortak alfabe ile basıyoruz.