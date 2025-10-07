BIST 10.776
İzmir'de korkunç kaza! 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir’in Selçuk ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Sıraç Özberkent, 12 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

İzmir’in Selçuk ilçesinde 25 Eylül’de meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sıraç Özberkent, tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ü.E. idaresindeki otomobil, Atatürk Caddesi’nde yürüyen Özberkent’e çarpmış, ağır yaralanan çocuk Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Özberkent’in cenazesinin Selçuk ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Kazaya karışan sürücünün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

OKULUNDAN TAZİYE MESAJI 

Selçuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Özberkent için taziye mesajı yayımladı.

