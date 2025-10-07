BYD Türkiye, yeni modellerini tanıtacak 100 km hıza 2.36 saniyede ulaşıyor

BYD Türkiye, yeni modelleri YANGWANG U8 ve U9'u Türkiye'nin 3 büyük kentindeki 9 bayisinde düzenlenecek etkinlikle tanıtacak.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, geleceğin mobilite vizyonunu Türkiye'de sergilemeye devam ediyor.

Avrupa'da ilk kez Türkiye'de düzenlenen "Havada, Karada, Suda" temalı etkinlik ve sonrasında TEKNOFEST İstanbul'da sahneye çıkan YANGWANG U8 ve YANGWANG U9 modelleri, bu kez özel bir Türkiye bayi turuyla müşterilerle buluşacak.

Bayi turunun ilk durağı, İstanbul olacak. YANGWANG U8 ve U9 modelleri, 9 Ekim'de BYD Mepa, 11 Ekim'de BYD Kar, 13 Ekim'de BYD ALJ, 15 Ekim'de BYD Gülan, 17 Ekim'de BYD Mengerler ve 19-20 Ekim'de BYD Derya DRC'de sergilenecek.

İstanbul'un ardından bayi turu, İzmir'de 23-24 Ekim'de BYD Mengerler ve 25-26 Ekim'de BYD Volt ile devam edecek. Organizasyonun son durağı ise 28-29 Ekim'de Ankara'da BYD Efe'de gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında, amfibi özelliği sayesinde hem karada hem de suda hareket edebilen YANGWANG U8, "360 Derece Tank Dönüşü" performansını sergileyecek. Hızıyla öne çıkan YANGWANG U9 ise dans ve zıplama şovuyla izleyicilere sunulacak.

BYD'nin "akıllı seçim" modelleri de tanıtılacak

BYD bayilerini ziyaret eden müşteriler, Türkiye'de satılan ve "akıllı seçim" olarak tanımlanan 7 farklı model hakkında bilgi alabilecek ve test sürüşü yapabilecek.

Türkiye'de "Yılın Otomobili" seçilen, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlara sahip BYD SEAL U, elektrikli C-hatchback segmentinde BYD DOLPHIN, markanın Türkiye'de çıkardığı ilk model konumundaki tamamen elektrikli kompakt SUV ATTO 3, 7 koltuklu ve 4 teker çekişli BYD TANG, lüks ve performansı birleştiren BYD HAN ve sportif sedan BYD SEAL modelleri, farklı kullanıcı beklentilerine yanıt veriyor.

U8 ve U9, BYD'nin yeni vizyonunu yansıtıyor

YANGWANG markasının ilk seri üretim modeli U8, BYD'nin 20 yılı aşkın AR-GE birikiminin sonucu olarak geliştirildi. Lüks SUV segmentinde performans, güvenlik ve teknolojiyi bir arada sunan araç, "fütüristik teknoloji, üstün arazi kabiliyeti ve premium yaşam alanı" kombinasyonuyla dikkati çekiyor.

Modelin temeli, 2004'te tanıtılan BYD ET konseptine dayanıyor. Dört motorlu bağımsız aktarma sisteminin tanıtıldığı bu konsept, 20 yıl sonra e4 platformuyla seri üretime taşındı.

U8'in logosu, "elektrik" anlamına gelen en eski Çince hiyerogliflerden "Dian"dan esinlenerek tasarlandı. Araç, 49,05 kilovat saat Blade Batarya ve CTC (Cell-to-Chassis) entegrasyonu ile 880 kilovat (1196 beygir gücü) ve 1280 Nm tork sağlıyor. 0'dan 100 kilometre hıza 3,6 saniyede ulaşan model, azami 200 kilometre hız yapabiliyor. Model, CLTC protokolüne göre 1000 kilometre karma sürüş menzili, 180 kilometre elektrikli sürüş menzili sunuyor.

Yüzme kabiliyeti, 360 Derece Tank Dönüşü, gece görüş sistemi, araç içi uydu iletişimi, opsiyonel drone kiti ve 15+1 kişiselleştirilebilir off-road modu, modelin öne çıkan teknolojileri arasında yer alıyor.

YANGWANG U9, BYD'nin "elektrikli süper otomobil" vizyonunu temsil ediyor. Keskin hatlara sahip "Time Gate" tasarım dili, "Interstellar" far tasarımı ve dinamik ışık imzalarıyla U9, aerodinamik ve sportif bir duruş sergiliyor. Çift kokpit iç düzen ve 127 renkli ambiyans aydınlatması, sürüş moduna göre değişerek yüksek teknoloji deneyimini pekiştiriyor.

Dört bağımsız motoruyla 1305 beygir gücü ve 1680 Nm tork üreten BYD YANGWANG U9, 0'dan 100 kilometre hıza 2,36 saniyede ulaşıyor. 80 kilovat saat kapasiteli yeni nesil "Blade Batarya" ile 450 kilometre menzil sunan model, 500 kilovat çift girişli ultra hızlı şarj sistemi sayesinde yüzde 30'dan 80'e yalnızca 10 dakikada ulaşıyor.

e4 platformu üzerinde geliştirilen modelde bağımsız tork kontrolü, "DiSus-X" akıllı gövde kontrol sistemi, karbon-seramik diskler, ayarlanabilir aerodinamik yapı ve opsiyonel karbon fiber "swan neck" spoyler yüksek yere basma kuvveti sağlayarak üstün yol tutuşu sağlarken, araçta ısı pompası ve "Cell-to-Body" entegrasyonu gibi ileri teknolojiler de yer alıyor.

BYD'nin AR-GE gücü, mühendislik vizyonu ve teknoloji liderliğini yansıtan YANGWANG U8 ve U9 modellerinin, Avrupa homologasyonu bulunmadığı için Türkiye pazarında kısa vadede satışa sunulması planlanmıyor.