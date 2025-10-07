Yılmaz Özdil'den trol ordusu iddiası bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı sözleşmeleri gösterdi
Yılmaz Özdil, CHP'nin paralı trol ordusu kurduğunu iddia ederek, "CHP Genel Merkezi'nden sözleşme ile para alan tv kanalları, gazeteciler var. Son seçimden önce bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı söyledi, sözleşmeleri gösterdi." dedi.
CHP'de genel başkan değişimi sonrası parti yönetimin sosyal medyada troll ordusu finanse ettiği iddiaları ortaya atıldı.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları sonrası CHP'li isimlere yönelik eleştirilere karşı trol saldırılarının organize edildiği konuşuluyor.
Trol söylemini dile getiren isimlerden birisi de CHP'ye yakınlığıyla bilinen yazar Yılmaz Özdil oldu.
Kendi Youtube kanalında konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Özdil şunları söyledi:
"Maalesef “Halk troller” kuruldu. İnkar ediliyor ama CHP Genel Merkezi ve bazı CHP’li belediyeler tarafından finanse edildiklerini herkes biliyor. Özgür Özel’i eleştirdiğin anda CHP’den beslenen troller linç ediliyor. Troller gibi medyada da benzer bir tablo var. CHP Genel Merkezi’nden sözleşme ile para alan tv kanalları, gazeteciler var. Son seçimden önce bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı söyledi, sözleşmeleri gösterdi. Bağımsız, dürüst, güvenilir gazetecilik pozlarına bürünenler yapıyor bu işleri.