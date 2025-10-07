BIST 10.838
Montella milli maçlar öncesi Türkiye'nin hedefini açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, milli maçlar öncesi Türkiye'nin hedeflerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Türk Hava Yolları ile yapılan sponsorluk anlaşması imza töreninde konuştu.

Hacıosmanoğlu, "A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağına yürekten inanıyorum. Bulgaristan ve Gürcistan maçlarından iyi sonuçla ayrılıp bu inancımızı pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı. 

Montella ise şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasında neler yapacağız bakacağız. Bizim için önemli bir hedef var, Dünya Kupası’na gidebilmek. Bunun yapmak için her şeye sahibiz THY bizimle. Deplasmanlardan galibiyetle dönerken çok daha yoğun duygularla dönüyoruz. Pilotların mesajları bizi duygulandırıyor. Ben çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü onlarla birlikte bu iş birliğine devam ettiğimiz için gururluyuz. Birlikteliğin hedefinin Amerika’ya kadar devam edeceğini biliyorum."

