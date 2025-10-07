BIST 10.809
DOLAR 41,70
EURO 48,66
ALTIN 5.323,03
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş'li yanıt

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş'li yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, itirafçılar CHP'li, rüşveti alan CHP'li, veren CHP'li" sözlerine Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş üstünden yanıt verdi.

Abone ol

CHP lideri Özgür Özel, yeni yasama yılının başlamasıyla TBMM'de partisinin ilk grup toplantısında konuştu.

Özel, Meclis'in açılışı resepsiyonuna katılmamalarına dair eleştirilere yanıt verdi.

Özel, "Birileri muhalefetin belediye başkanlarını şantajla partisine katıp rozet takma törenleri düzenlerken kimse bana 'Erdoğan'ı dinlemek milli iradeye saygıdır' diyemez. Sıkıştığında milli iradeye sarılıp, birinci olunca milli iradeye sarılıp İstanbul'u kaybedince mundar oldu diyeceksin" dedi.

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, itirafçılar CHP'li, rüşveti alan CHP'li, veren CHP'li" sözlerine Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş üstünden yanıt verdi.

Özel, "Buraya kadar geldi. Öyle, o CHP'li, bu CHP'li, hırsıza CHP'li, yolsuza CHP'li. Kimle konuştuğunuzu, nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz. Bakın, bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li. Vurup da yargılanılanlar mahkemede söylüyorlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP'li. Susturtanlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Konuşmayan bir tek sensin, MHP'li! Bir tek sen!" ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri açıkladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri açıkladı!
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli daha yakalandı
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli daha yakalandı
Galatasaray taraftarına sevinç çığlıkları attıracak gelişme! Torreira için ilk adım atıldı
Galatasaray taraftarına sevinç çığlıkları attıracak gelişme! Torreira için ilk adım atıldı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atananlar görevine başladı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atananlar görevine başladı
UNICEF Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti: ''Çocuklar hiçbir çocuğun asla yaşamaması gereken dehşete maruz kaldı''
UNICEF Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti: ''Çocuklar hiçbir çocuğun asla yaşamaması gereken dehşete maruz kaldı''
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'dan Bakan Kurum'a teşekkür
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'dan Bakan Kurum'a teşekkür
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin paylaşım
Papa 14. Leo Türkiye'ye gelecek! İlk ziyaret için de İznik'e gidecekmiş
Papa 14. Leo Türkiye'ye gelecek! İlk ziyaret için de İznik'e gidecekmiş
Yılmaz Özdil'den trol ordusu iddiası bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı sözleşmeleri gösterdi
Yılmaz Özdil'den trol ordusu iddiası bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı sözleşmeleri gösterdi
Montella milli maçlar öncesi Türkiye'nin hedefini açıkladı
Montella milli maçlar öncesi Türkiye'nin hedefini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak alfabe konusunda Türkiye olarak ilk adımı atıyoruz
Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu! İşte o büyük proje...
Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu! İşte o büyük proje...