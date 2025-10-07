Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş'li yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, itirafçılar CHP'li, rüşveti alan CHP'li, veren CHP'li" sözlerine Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş üstünden yanıt verdi.

Abone ol

CHP lideri Özgür Özel, yeni yasama yılının başlamasıyla TBMM'de partisinin ilk grup toplantısında konuştu.

Özel, Meclis'in açılışı resepsiyonuna katılmamalarına dair eleştirilere yanıt verdi.

Özel, "Birileri muhalefetin belediye başkanlarını şantajla partisine katıp rozet takma törenleri düzenlerken kimse bana 'Erdoğan'ı dinlemek milli iradeye saygıdır' diyemez. Sıkıştığında milli iradeye sarılıp, birinci olunca milli iradeye sarılıp İstanbul'u kaybedince mundar oldu diyeceksin" dedi.

Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, itirafçılar CHP'li, rüşveti alan CHP'li, veren CHP'li" sözlerine Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş üstünden yanıt verdi.

Özel, "Buraya kadar geldi. Öyle, o CHP'li, bu CHP'li, hırsıza CHP'li, yolsuza CHP'li. Kimle konuştuğunuzu, nasıl konuştuğunuzu bileceksiniz. Bakın, bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li. Vurup da yargılanılanlar mahkemede söylüyorlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP'li. Susturtanlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Konuşmayan bir tek sensin, MHP'li! Bir tek sen!" ifadelerini kullandı.