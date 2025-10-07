BIST 10.809
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kütahya ve Bilecik çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatısı ve Konya'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

