Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'dan Bakan Kurum'a teşekkür

Türkiye İşçi Partili Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, daha önce 6 Şubat depremleri sonrasında Hatay’da yapılan çalışmalar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ettiği sırada sanal medyada linç edilmişti. Bu kez Karaçay, Milleyha Kuş Cenneti’nin korunması için yapılan çalışmalar dolayısıyla Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Karaçay, doğru olanı her zaman destekleyeceklerini belirterek, “Büyük ihtimalle sosyal medyada yine linç kampanyasıyla karşılaşacağız ama doğru olan şeye teşekkür etmekten geri durmayacağız” dedi.

Hatay’ı ziyaret eden Bakan Kurum, AFAD Afet Koordinasyon Merkezi’nde değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya Vali, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve kamu kurumlarının yöneticileri de katıldı. Kurum, kentin inşa çalışmalarını ve afet sonrası yapılan hizmetleri yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda söz alan Karaçay, Milleyha Kuş Cenneti’nin ‘Doğal Sit Alanı’ ilan edilmesinin çevre için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Karaçay, yıllardır çevre dostlarıyla birlikte yürüttükleri mücadelenin bu kararla desteklendiğini belirtti ve Bakan Kurum’a teşekkür etti. Ayrıca, sit alanı ilan edilen bölgede tarımla uğraşan vatandaşların durumunu sordu. Bakan Kurum, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için ilgili birimlerin çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Bakan Kurum’un talimatıyla Milleyha Sulak Alanı, bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda geçtiğimiz ay Doğal Sit Alanı olarak tescil edildi. Kuş cenneti için alınan “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” kararlarıyla korunan alan büyüklüğü üç kat artırılarak 126 hektardan 383 hektara çıkarıldı. Bu karar, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilir şekilde devam etmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

