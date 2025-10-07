BIST 10.809
UNICEF Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti: ''Çocuklar hiçbir çocuğun asla yaşamaması gereken dehşete maruz kaldı''

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki çocukların, hiçbir çocuğun asla görmemesi veya yaşamaması gereken dehşete maruz kaldığını belirtti.

Pires, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze'de "eşi benzeri görülmemiş" ölçekte şiddet uyguladığını belirten Pires, İsrail'e bölgeyi 2 yıldır hedef alan acımasız saldırılarını durdurması ve ateşkes çağrısında bulundu.

Pires, "Neredeyse 2 yıldır çocuklar bu krizde en ağır bedeli ödedi. Ortalama her 17 dakikada bir çocuk öldürülüyor veya sakat kalıyor. Bu rakam şaşırtıcı ve kabul edilemez." dedi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle çocukların yetim kaldıklarını veya defalarca yerlerinden edildiklerini vurgulayan Pires, "(Gazzeli çocuklar) Hiçbir çocuğun asla görmemesi veya yaşamaması gereken dehşete maruz kaldı. Çocuklar ciddi fiziksel ve psikolojik travmalar yaşıyor." ifadesini kullandı.

Pires, Gazze'ye insani yardım erişiminin defalarca reddedilmesi nedeniyle yaşanan tehlikeye dikkati çekerek, prematüre bebekler için acil ihtiyaç duyulan kuvöz ve solunum cihazlarının getirilmesine izin verilmediğini söyledi.

Hayatta kalabilmek için oksijen maskesi paylaşan çocuklar olduğunun altını çizen Pires, "Gazze'de her 5 bebekten 1'i prematüre doğuyor. Yetersiz beslenme arttı, son 2 ayda 10 binden fazla çocuğa akut yetersiz beslenme teşhisi konuldu." dedi.

Gazze kentinden yaklaşık 2 bin 400 çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme tedavisi gördüğünü aktaran Pires, bunların tedaviden mahrum kalmasının ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

