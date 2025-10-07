BIST 10.809
DOLAR 41,70
EURO 48,66
ALTIN 5.323,03
HABER /  GÜNCEL

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a "nefret ve ayrımcılık" davasında yurt dışı yasağı getirildi

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a "nefret ve ayrımcılık" davasında yurt dışı yasağı getirildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı kararlara ilişkin "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla açılan davada yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Abone ol

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla görülen davanın duruşmasında Özcan'a adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Duruşma, 7 Ekim 2025'e ertelendi.

Özcan, konuyla sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacıların Bolu’dan gitmesi için geçmişte bazı kararlar aldığını belirterek, hakkında yapılan çok sayıda şikayete ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararları verildiğini aktardı.

Hakkında yeniden soruşturma açıldığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil, hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından 'herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur' denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur."

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş'li yanıt
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş'li yanıt
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri açıkladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri açıkladı!
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli daha yakalandı
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli daha yakalandı
Galatasaray taraftarına sevinç çığlıkları attıracak gelişme! Torreira için ilk adım atıldı
Galatasaray taraftarına sevinç çığlıkları attıracak gelişme! Torreira için ilk adım atıldı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atananlar görevine başladı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atananlar görevine başladı
UNICEF Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti: ''Çocuklar hiçbir çocuğun asla yaşamaması gereken dehşete maruz kaldı''
UNICEF Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti: ''Çocuklar hiçbir çocuğun asla yaşamaması gereken dehşete maruz kaldı''
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'dan Bakan Kurum'a teşekkür
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'dan Bakan Kurum'a teşekkür
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin paylaşım
Papa 14. Leo Türkiye'ye gelecek! İlk ziyaret için de İznik'e gidecekmiş
Papa 14. Leo Türkiye'ye gelecek! İlk ziyaret için de İznik'e gidecekmiş
Yılmaz Özdil'den trol ordusu iddiası bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı sözleşmeleri gösterdi
Yılmaz Özdil'den trol ordusu iddiası bizzat CHP Genel Başkan Yardımcısı sözleşmeleri gösterdi
Montella milli maçlar öncesi Türkiye'nin hedefini açıkladı
Montella milli maçlar öncesi Türkiye'nin hedefini açıkladı