Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Katar Savunma Bakanı Al Sani tarafından askeri törenle karşılandı. Her iki bakan daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlar baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti. Heyetler arası görüşmede Güler'in beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

