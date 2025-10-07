TÜİK'in 2024 kadına şiddet raporu

Kadına şiddet, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), çalışmasına göre her 100 kadından 13'ü fiziksel şiddete maruz kalıyor. Bu oran, psikolojik şiddette ise ikiye katlanıyor.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan 2024 yılı "Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması" ilk defa yayımlandı.

Yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete uğramış kadınların oranı yüzde 12,8 olarak açıklandı.

2024 yılında kadınların yüzde 28,2'si psikolojik, yüzde 18,3'ü ekonomik şiddete maruz kaldı.

Fiziksel şiddete maruz kalan kadınların yaş aralığı en fazla yüzde 14,7 ile 35-44 yaş grubunda görüldü.

Bu yaş grubunu sırasıyla yüzde 14,3 ile 45-59 yaş grubundaki kadınlar; yüzde 11,9 ile 25-34 yaş grubundaki kadınlar takip etti.

Yaşamının herhangi bir döneminde psikolojik şiddet en çok yüzde 62,1 ile boşanmış kadınlarda görüldü.

Boşanan kadınların yüzde 42,5'i ekonomik, yüzde 41,5'i ise fiziksel şiddete maruz kalırken evli kadınların yüzde 26,4'ü psikolojik, yüzde 19,9'u ekonomik, yüzde 11,6'sı ise fiziksel şiddete maruz kaldı.

Hiç evlenmeyen kadınların yüzde 25,7'si psikolojik şiddete, yüzde 14,2'si dijital şiddete, yüzde 13,4'ü ise ısrarlı takibe maruz kaldı.

"YABANCI BİRİ" İLK SIRADA

Kadına dijital şiddeti uygulayanlar arasında yüzde 62,3 ile ısrarlı takip uygulayanlar arasında ise yüzde 39,6 ile "yabancı biri" ilk sırada yer aldı.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Araştırmayı değerlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinden taviz vermeyeceğiz" dedi.

Göktaş, 10 yıl aradan sonra gerçekleştirilen araştırmanın Türkiye'nin coğrafi, demografik ve sosyoekonomik özelliklerini yansıtan temsiliyet düzeyi yüksek geniş bir örneklem üzerinde yapıldığını belirtti.