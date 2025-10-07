BIST 10.809
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi kapsamında, TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar'a imza attı.

Azerbaycan'ın Gebele kentindeki Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde, üye ülke liderlerinin hitaplarının ardından imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler, burada TDT Gebele Zirve Bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ile TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine Dair Karar'a imza attı.

Törenin ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı - Resim: 0

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı - Resim: 1

İmza töreninin ardından liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla bağlantı gerçekleştirdi. Liderlerin, önlerindeki butonlara basmasıyla caminin temeline ilk beton dökülmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı - Resim: 2

Üye ülke liderleri, tören sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Nohurgol Devlet Konukevi'nde verilecek resmi yemeğe katılmak üzere buradan ayrıldı.

