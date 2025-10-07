Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Hem benzin hem motorin için indirim var

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin ve motorine indirim haberi geldi. Depoları doldurmak için gece yarısını bekleyin. Bu gece yarısından geçerli benzine 1,30 TL, motorine 1,38 TL indirim bekleniyor.Abone ol
Benzin ve motorin fiyatları 8 Ekim itibariyle indirimli olacak. Benzine 1.30 lira, motorine ise 1.38 lira indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 51.88 liraya, motorinin litresinin de 53.01 liraya gerilemesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL/LİTRE):
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 53.34 TL/LT
Motorin: 54.53 TL/LT
LPG:27.71 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 53.18 TL/LT
Motorin: 54.39 TL/LT
LPG:27.08 TL/LT
