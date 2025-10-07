BIST 10.814
DOLAR 41,70
EURO 48,71
ALTIN 5.348,03
HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Hem benzin hem motorin için indirim var

Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Hem benzin hem motorin için indirim var

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin ve motorine indirim haberi geldi. Depoları doldurmak için gece yarısını bekleyin. Bu gece yarısından geçerli benzine 1,30 TL, motorine 1,38 TL indirim bekleniyor.

Abone ol

Benzin ve motorin fiyatları 8 Ekim itibariyle indirimli olacak. Benzine 1.30 lira, motorine ise 1.38 lira indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 51.88 liraya, motorinin litresinin de 53.01 liraya gerilemesi bekleniyor.

Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Hem benzin hem motorin için indirim var - Resim: 0

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL/LİTRE):

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.34 TL/LT

Motorin: 54.53 TL/LT

LPG:27.71 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.18 TL/LT

Motorin: 54.39 TL/LT

LPG:27.08 TL/LT

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2026 yılı pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, trafik cezaları, MTV fiyatları...
Foto Galeri 2026 yılı pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, trafik cezaları, MTV fiyatları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AJet duyurdu! 26 Ekim'de başlıyor, haftanın her günü...
AJet duyurdu! 26 Ekim'de başlıyor, haftanın her günü...
Her hafta ilk sırada! Uzak Şehir dizisi Boran'ın gelişi ile sarsılmıştı ama...
Her hafta ilk sırada! Uzak Şehir dizisi Boran'ın gelişi ile sarsılmıştı ama...
Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı! Erdoğan'ın o sözlerini işaret etti
Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı! Erdoğan'ın o sözlerini işaret etti
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı
Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak
Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak
Roketsan Genel Müdürü'nden hipersonik Tayfun füzesiyle yeni açıklamalar
Roketsan Genel Müdürü'nden hipersonik Tayfun füzesiyle yeni açıklamalar
Avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detayları ortaya çıktı! Saldırı talimatı...
Avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detayları ortaya çıktı! Saldırı talimatı...
Charlie Kirk suikastında Yahudi bağışçı detayı çıktı meğer iki gün önce
Charlie Kirk suikastında Yahudi bağışçı detayı çıktı meğer iki gün önce
Kastamonu'da 4 kişi "deli bal" yedi olanlar oldu
Kastamonu'da 4 kişi "deli bal" yedi olanlar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı
Şehir içi hız sınırı! Gani Müjde bu tabelalarla 'bizi öpecekler matmazel' dedi
Şehir içi hız sınırı! Gani Müjde bu tabelalarla 'bizi öpecekler matmazel' dedi
Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı
Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı