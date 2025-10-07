BIST 10.806
HABER /  GÜNCEL

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun 3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla rekor kırdığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın, 47,5 kilometre uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu,"3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla, günlük ortalama yolcu rekoru kırıldı. İstanbul'un ulaşımını kolaylaştırmaya ve hız kazandırmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

