BIST 10.778
DOLAR 41,70
EURO 48,70
ALTIN 5.342,26
HABER /  DÜNYA

Charlie Kirk suikastında Yahudi bağışçı detayı çıktı meğer iki gün önce

Charlie Kirk suikastında Yahudi bağışçı detayı çıktı meğer iki gün önce

ABD'li sosyal medya fenomeni ve yorumcu Candace Owens, Charlie Kirk'ün öldürülmeden iki gün önce Yahudi bağışçılardan baskı gördüğünü açıklayarak, bağışçıların, İsrail'i eleştiren konukları etkinliklerinde ağırladığı için fonları kesmeye başladığını ve Kirk'ün bu baskılar nedeniyle "İsrail yanlısı davadan çekileceğini" ifade ettiğini gösteren mesajları paylaştı.

Abone ol

Uzun süredir Kirk'ün ölümünde İsrail lobisinin uyguladığı baskının rolü olduğuna işaret eden açıklamalarda bulunan Owens, ABD merkezli YouTube hesabından paylaştığı videoda, Kirk'ün ölümünden iki gün önce dokuz kişinin bulunduğu bir mesajlaşma grubunda yazdığı mesajların ekran görüntüsünü yayımladı.

Owens, mesajları, "Charlie'nin yaşadığı baskıyı inkar eden yalanlara sabırla katlandım. Ama artık bu gerçekleri ortaya koyma zamanı geldi." sözleriyle duyurdu.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre Kirk, grup sohbetinde, "Tucker'ı iptal etmeyi reddettiğim için yılda 2 milyon dolar veren bir Yahudi bağışçıyı daha kaybettim." yazdı.

Kirk, aynı mesaj dizisinde "Yahudi bağışçılar tüm klişeleri doğruluyor. Bu şekilde baskı altına alınmayı kabul etmeyeceğim. Bu durum beni, İsrail yanlısı davadan ayrılmaktan başka bir seçeneğim olmadığı noktaya getirdi." ifadelerini kullandı.

Owens, bu mesajların Kirk'ün suikastından yalnızca 48 saat önce yazıldığını vurgulayarak, "Charlie çok net ve açık konuştu, geri adım atmadı." dedi.

Özellikle İsrail'in politikalarını açıktan eleştiren gazeteci Tucker Carlson'ın Kirk'ün programına katılmasının ardından baskının arttığını belirten Owens, hem kendisinin hem de Carlson'ın Kirk'ün ölümüne dair gerçekleri söylemeye çalıştıkları için saldırılara maruz kaldığını savundu.

"Kirk öldüğü güne kadar hedef alındı" iddiası

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda, Kirk'ün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dair olumsuz görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kirk'ün Netanyahu'dan hoşlanmadığını çevresindekilere defalarca kez söylediğini anlatan Carlson, Cumhuriyetçi aktivistin özellikle Netanyahu'nun ABD'yi kendi ülkesinin çıkarları için kullanmasına öfkelendiğini aktarmıştı.

Carlson ayrıca, Kirk'ün kurucusu olduğu "Turning Point USA" tarafından temmuzda düzenlenen konferansta Epstein-İsrail arasındaki ilişkiyi detaylandırdığı konuşması nedeniyle Kirk'ün hedef alındığını söylemişti.

Kirk'ün aylarca yoğun baskı altında kaldığını kaydeden Carlson, "Konuşmamdan rahatsız olan küçük ve etkili bir grup, Charlie Kirk'ü öldüğü güne kadar taciz etti." demişti.

The Grayzone isimli bağımsız basın kuruluşunun eylüldeki haberinde de, İsrailli kurumlara sık sık bağışta bulunan ABD'li teknoloji milyarderi Robert Shillman'ın, Kirk'e sağladığı finansmanı İsrail'i eleştiren söylemleri nedeniyle durdurduğu iddia edilmişti.

Haberde ayrıca, ölümünden önceki haftalarda Kirk'ün, Netanyahu'nun ABD'deki müttefikleri tarafından İsrail yanlısı baskı ve telkinlerle karşı karşıya kaldığı savunulmuştu.

Charlie Kirk suikastı

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı eski eşi valiydi ve...
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı eski eşi valiydi ve...
Kastamonu'da 4 kişi "deli bal" yedi olanlar oldu
Kastamonu'da 4 kişi "deli bal" yedi olanlar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı
Şehir içi hız sınırı! Gani Müjde bu tabelalarla 'bizi öpecekler matmazel' dedi
Şehir içi hız sınırı! Gani Müjde bu tabelalarla 'bizi öpecekler matmazel' dedi
Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı
Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı
TÜİK'in 2024 kadına şiddet raporu
TÜİK'in 2024 kadına şiddet raporu
6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı verildi
6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı verildi
Bolu Belediye Başkanı Özcan'a "nefret ve ayrımcılık" davasında yurt dışı yasağı getirildi
Bolu Belediye Başkanı Özcan'a "nefret ve ayrımcılık" davasında yurt dışı yasağı getirildi
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş'li yanıt
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş'li yanıt
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri açıkladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri açıkladı!
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli daha yakalandı
İstanbul'da avukat Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli daha yakalandı