Her hafta ilk sırada! Uzak Şehir dizisi Boran'ın gelişi ile sarsılmıştı ama...

Uzak Şehir'in reyting üzerindeki hakimiyeti devam ediyor. 6 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde Boran'ın hayatta olduğu Sadakat tarafından da öğrenildi. İşlerin giderek karışması Uzak Şehir'in reytinglerini artırdı. Üstelik sadece yeni bölüm değil, özeti de rekora koştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise, TOTAL'de Cennetin Çocukları'nı geçmeyi başardı.

Uzak Şehir yeni sezon senaryosu ile sosyal medyada eleştirilse de reytinglerde yine zirveyi oynuyor. İzleyici Boran'ın yaşıyor oluşuna kızarken, bir yandan da diziyi izlemeden edemiyor. Ancak bu durum, reytinglerde bir düşüşe değil, aksine yükselişe yol açmaya devam ediyor!

Uzak Şehir'in tek rakibi kendisi olmaya devam ediyor. TOTAL'de 15.46 reyting alan Uzak Şehir, rakipsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. AB'de 11.06, ABC1'de ise 14.39 reyting aldı.

TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları ise TOTAL'de 3.99, AB'de 3.12, ABC1'de ise 4.29 reyting aldı.