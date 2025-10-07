BIST 10.814
DOLAR 41,70
EURO 48,71
ALTIN 5.348,03
HABER /  MEDYA

Her hafta ilk sırada! Uzak Şehir dizisi Boran'ın gelişi ile sarsılmıştı ama...

Her hafta ilk sırada! Uzak Şehir dizisi Boran'ın gelişi ile sarsılmıştı ama...

Uzak Şehir'in reyting üzerindeki hakimiyeti devam ediyor. 6 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde Boran'ın hayatta olduğu Sadakat tarafından da öğrenildi. İşlerin giderek karışması Uzak Şehir'in reytinglerini artırdı. Üstelik sadece yeni bölüm değil, özeti de rekora koştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise, TOTAL'de Cennetin Çocukları'nı geçmeyi başardı.

Abone ol

Uzak Şehir yeni sezon senaryosu ile sosyal medyada eleştirilse de reytinglerde yine zirveyi oynuyor. İzleyici Boran'ın yaşıyor oluşuna kızarken, bir yandan da diziyi izlemeden edemiyor. Ancak bu durum, reytinglerde bir düşüşe değil, aksine yükselişe yol açmaya devam ediyor!

Uzak Şehir'in tek rakibi kendisi olmaya devam ediyor. TOTAL'de 15.46 reyting alan Uzak Şehir, rakipsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. AB'de 11.06, ABC1'de ise 14.39 reyting aldı.

TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları ise TOTAL'de 3.99, AB'de 3.12, ABC1'de ise 4.29 reyting aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı! Erdoğan'ın o sözlerini işaret etti
Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı! Erdoğan'ın o sözlerini işaret etti
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı
Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak
Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak
Roketsan Genel Müdürü'nden hipersonik Tayfun füzesiyle yeni açıklamalar
Roketsan Genel Müdürü'nden hipersonik Tayfun füzesiyle yeni açıklamalar
Avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detayları ortaya çıktı! Saldırı talimatı...
Avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detayları ortaya çıktı! Saldırı talimatı...
Charlie Kirk suikastında Yahudi bağışçı detayı çıktı meğer iki gün önce
Charlie Kirk suikastında Yahudi bağışçı detayı çıktı meğer iki gün önce
Kastamonu'da 4 kişi "deli bal" yedi olanlar oldu
Kastamonu'da 4 kişi "deli bal" yedi olanlar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı
Şehir içi hız sınırı! Gani Müjde bu tabelalarla 'bizi öpecekler matmazel' dedi
Şehir içi hız sınırı! Gani Müjde bu tabelalarla 'bizi öpecekler matmazel' dedi
Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı
Suriye'nin kuzeyinde kapsamlı ateşkes anlaşmasına varıldı
TÜİK'in 2024 kadına şiddet raporu
TÜİK'in 2024 kadına şiddet raporu
6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı verildi
6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı verildi