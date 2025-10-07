BIST 10.814
DOLAR 41,70
EURO 48,71
ALTIN 5.348,03
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için...

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye'nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünyaca ünlü bankadan altın fiyatları için müthiş tahmin! Bu rakam görülürse gram altın resmen uçacak
Foto Galeri Dünyaca ünlü bankadan altın fiyatları için müthiş tahmin! Bu rakam görülürse gram altın resmen uçacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü antranör Emre Belözoğlu istifa etti
Ünlü antranör Emre Belözoğlu istifa etti
Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Hem benzin hem motorin için indirim var
Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Hem benzin hem motorin için indirim var
AJet duyurdu! 26 Ekim'de başlıyor, haftanın her günü...
AJet duyurdu! 26 Ekim'de başlıyor, haftanın her günü...
Her hafta ilk sırada! Uzak Şehir dizisi Boran'ın gelişi ile sarsılmıştı ama...
Her hafta ilk sırada! Uzak Şehir dizisi Boran'ın gelişi ile sarsılmıştı ama...
Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı! Erdoğan'ın o sözlerini işaret etti
Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı! Erdoğan'ın o sözlerini işaret etti
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı
Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak
Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak
Roketsan Genel Müdürü'nden hipersonik Tayfun füzesiyle yeni açıklamalar
Roketsan Genel Müdürü'nden hipersonik Tayfun füzesiyle yeni açıklamalar
Avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detayları ortaya çıktı! Saldırı talimatı...
Avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği silahlı saldırının detayları ortaya çıktı! Saldırı talimatı...
Charlie Kirk suikastında Yahudi bağışçı detayı çıktı meğer iki gün önce
Charlie Kirk suikastında Yahudi bağışçı detayı çıktı meğer iki gün önce
Kastamonu'da 4 kişi "deli bal" yedi olanlar oldu
Kastamonu'da 4 kişi "deli bal" yedi olanlar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde bildiri ve kararlar imzaladı