Dünyaca ünlü bankadan altın fiyatları için müthiş tahmin! Bu rakam görülürse gram altın resmen uçacak
Altın fiyatları baş döndürmeye devam ederken Goldman Sachs’tan öyle bir tahmin geldi ki... Dünyaca ünlü yatırım bankası, 2026 yılı sonunu işaret etti ve ons altın tahminini 4 bin 900 dolara çıkardı. Bu öngörü gerçekleşirse, gram altın fiyatı 7 bin liraya yaklaşabilir.
Altın fiyatları yatırımcının odağında. Bugün gram altın 5.314 liradan, çeyrek altın 8.990 liradan, cumhuriyet altını 35.846 liradan, yarım altın da 17.992 liradan işlem görüyor. Altının onsu 3.964 dolarda seyrediyor. Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin öngörüsünü güncelledi.
Banka, Aralık 2026 için ons altın tahminini 4 bin 300 dolardan 4 bin 900 dolara çıkardı. Bu revizyonun gerekçesi olarak, Batı ülkelerinden gelen güçlü Borsa Yatırım Fonu (ETF) girişleri ve merkez bankalarının potansiyel altın alımları gösterildi.
Uzmanlara göre, ons altının 4 bin 900 dolara yükselmesi, gram altın fiyatlarını da ciddi şekilde yukarı taşıyacak.
Bugünkü kurla hesaplandığında, bu durumda gram altın yaklaşık 6 bin 600 liraya çıkabilir.