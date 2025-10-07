BIST 10.814
MİT Başkanı Mısır'a gidiyor! Türkiye'den ateşkes hamlesi

Diplomatik kaynaklara göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın katılacağı müzakereler öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileriyle ikili görüşmeler yaptı.

GAZZE'DE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başlatılmıştı. Türkiye de müzakerelerde yer alıyor.

Kalın'ın, yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze’de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alacak.

