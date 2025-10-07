MİT Başkanı Mısır'a gidiyor! Türkiye'den ateşkes hamlesi

Diplomatik kaynaklara göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın katılacağı müzakereler öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileriyle ikili görüşmeler yaptı.Abone ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
GAZZE'DE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ
Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başlatılmıştı. Türkiye de müzakerelerde yer alıyor.
Kalın'ın, yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze’de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alacak.