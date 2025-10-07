BIST 10.814
DOLAR 41,70
EURO 48,73
ALTIN 5.324,52
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da "Uygulama Bazlı Taksi" modeli! 63 taksi plakası daha satıldı

İstanbul'da "Uygulama Bazlı Taksi" modeli! 63 taksi plakası daha satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), uygulama bazlı taksi taşımacılığı kapsamında açtığı üçüncü ihalede 250 plakadan 63’ünü 4 milyon 700 bin ila 4 milyon 716 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin üçüncü etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 63'ünün satışını gerçekleştirdi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihaleye, 65 istekli kapalı teklif sundu.

Evrak kontrolünün ardından 63 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

İhalede 63 plaka, 4 milyon 700 bin ile 4 milyon 716 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olan yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden yolcu alacak. Yeni taksiler, diğer taksilerden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, İstanbul'da uygulama bazlı taksi ihalesinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini, ilk iki ihaledeki taksilerin şu anda trafikte olduğunu söyledi.

Demir, ihalesi yapılan taksilerin şu an 6 uygulama üzerinden denetlenebildiğini ve hem şoför hem İstanbullular için güvenli olduğunu ifade etti.

İhaleler

İBB, 12 Haziran'da "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirmiş, bunlardan 4'ünün satışı, sözleşmedeki hükümleri yerine getirmemesi üzerine iptal edilmişti.

2 Eylül'deki ihalede ise 24 plaka satışı gerçekleştirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni gelişme
Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni gelişme
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı eski eşi valiydi ve...
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı eski eşi valiydi ve...
DMM’den Azerbaycan-Filistin iddialarına yalanlama
DMM’den Azerbaycan-Filistin iddialarına yalanlama
MEB'den özel okullara müfredat uyarısı
MEB'den özel okullara müfredat uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Ünlü antranör Emre Belözoğlu istifa etti
Ünlü antranör Emre Belözoğlu istifa etti
Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Hem benzin hem motorin için indirim var
Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Hem benzin hem motorin için indirim var
AJet duyurdu! 26 Ekim'de başlıyor, haftanın her günü...
AJet duyurdu! 26 Ekim'de başlıyor, haftanın her günü...
Her hafta ilk sırada! Uzak Şehir dizisi Boran'ın gelişi ile sarsılmıştı ama...
Her hafta ilk sırada! Uzak Şehir dizisi Boran'ın gelişi ile sarsılmıştı ama...
Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı! Erdoğan'ın o sözlerini işaret etti
Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı! Erdoğan'ın o sözlerini işaret etti
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı
Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak
Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak