BIST 10.814
DOLAR 41,70
EURO 48,73
ALTIN 5.324,52
HABER /  SPOR

Kayserispor'un ilginç istatistiği! Ya 4-0, ya da...

Kayserispor'un ilginç istatistiği! Ya 4-0, ya da...

Trendyol Süper Lig’in 8. haftası sonunda 5 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekibin oynadığı maçların istatistikleri ile dikkat çektş.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçların ardından milli araya girildi.

Geride kalan sekiz maçta 5 puan toplayabilen Kayserispor, 17. sırada yer alıyor. İstenilen başarının gelmemesi üzerine sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Markus Gisdol'le yollar ayrıldı.

Tüm bunların yanı sıra Kayserispor, Süper Lig'deki sekiz haftalık süreçte ilginç bir istatistik de yakaladı.

Ya 4-0 ya 1-1

Kayserispor bu sezon Süper Lig'de çıktığı sekiz maçta ya 1-1 ya da 4-0'lık skor aldı. 

Henüz galibiyeti olayan Anadolu ekibi; Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da 4-0 mağlup oldu. 

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da "Uygulama Bazlı Taksi" modeli! 63 taksi plakası daha satıldı
İstanbul'da "Uygulama Bazlı Taksi" modeli! 63 taksi plakası daha satıldı
Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni gelişme
Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni gelişme
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı eski eşi valiydi ve...
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı eski eşi valiydi ve...
DMM’den Azerbaycan-Filistin iddialarına yalanlama
DMM’den Azerbaycan-Filistin iddialarına yalanlama
MEB'den özel okullara müfredat uyarısı
MEB'den özel okullara müfredat uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Ünlü antranör Emre Belözoğlu istifa etti
Ünlü antranör Emre Belözoğlu istifa etti
Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Hem benzin hem motorin için indirim var
Benzin ve motorin litre fiyatı ne kadar? Hem benzin hem motorin için indirim var
AJet duyurdu! 26 Ekim'de başlıyor, haftanın her günü...
AJet duyurdu! 26 Ekim'de başlıyor, haftanın her günü...
Her hafta ilk sırada! Uzak Şehir dizisi Boran'ın gelişi ile sarsılmıştı ama...
Her hafta ilk sırada! Uzak Şehir dizisi Boran'ın gelişi ile sarsılmıştı ama...
Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı! Erdoğan'ın o sözlerini işaret etti
Özgür Özel asgari ücret tahminini açıkladı! Erdoğan'ın o sözlerini işaret etti
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 3 Ekim'de rekor kırdı