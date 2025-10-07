Kayserispor'un ilginç istatistiği! Ya 4-0, ya da...

Trendyol Süper Lig’in 8. haftası sonunda 5 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekibin oynadığı maçların istatistikleri ile dikkat çektş.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçların ardından milli araya girildi.

Geride kalan sekiz maçta 5 puan toplayabilen Kayserispor, 17. sırada yer alıyor. İstenilen başarının gelmemesi üzerine sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Markus Gisdol'le yollar ayrıldı.

Tüm bunların yanı sıra Kayserispor, Süper Lig'deki sekiz haftalık süreçte ilginç bir istatistik de yakaladı.

Ya 4-0 ya 1-1

Kayserispor bu sezon Süper Lig'de çıktığı sekiz maçta ya 1-1 ya da 4-0'lık skor aldı.

Henüz galibiyeti olayan Anadolu ekibi; Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a da 4-0 mağlup oldu.