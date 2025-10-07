Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı eski eşi valiydi ve...

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını açıkladı. Hüseyin Kocabıyık son verdiği röportajda 'eşimi vali yaptılar', bir takım şeylere itirazlarım olunca geri aldılar demişti. Hüseyin Kocabıyık'ın vali olan eski eşi Funda Kocabıyık... Funda Kocabıyık görevden alındıktan sonra kocasını 2024 yılında boşamıştı.

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sabah saat 10.30'da X hesabından "gözaltına alındığını" duyurdu. Hüseyin Kocabıyık, geçen günlerde Cumhuriyet’e verdiği röportajda açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti içinde “herkese bir şey dayatılan” bir sistem olduğunu ileri süren Kocabıyık, şunları söylemişti:

Karımı vali yaptılar

-“Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı.

-Birtakım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar"

GÖZALTINA ALINMA SEBEBİ...

Gazeteci Saymaz ise Hüseyin Kocabıyık ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

-"Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Kocabıyık hakkında gözaltı ve evinde arama kararı verildi. Polis ekipleri Kocabıyık’ın evinde arama yapıyor"

HÜSEYİN KOCABIYIK'IN VALİ OLAN EŞİ FUNDA KOCABIYIK

Hüseyin Kocabıyık eşinden 2024 yılında boşandı. Çiftin bir çocukları vardı. Hüseyin Kocabıyık'ın vali olan eski eşi Eşi Funda Kocabıyık, 2018 yılında Uşak valisi olarak atandı. Hüseyin Kocabıyık’ın Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından valilik görevi sonlandırıldı. Funda Kocabıyık da kocası Hüseyin Kocabıyık'tan ayrılma kararı aldı ve 25 Ekim 2024'te boşanıp Funda Kaya ismini aldı.