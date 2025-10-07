BIST 10.814
Trump'tan Gazze açıklaması: Herkesin anlaşmaya uymasını sağlayacağız

Trump'tan Gazze açıklaması: Herkesin anlaşmaya uymasını sağlayacağız

Dünya, yarın Mısır’da yapılacak Gazze’de ateşkes müzakerelerine odaklanırken, ABD Başkanı Donald Trump barış için “gerçek bir şans” olduğunu açıkladı. Trump, yeni bir ABD ekibinin görüşmelere katılacağını belirterek hem Gazze’de hem de Orta Doğu’da barış umudu taşıdıklarını söyledi. İsrail’in olası saldırılarına ilişkin soruya ise “Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” yanıtını verdi.

Dünya, yarın Mısır'da gerçekleştirilecek Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere kilitlendi. ABD Başkanı Trump, ABD'nin yeni hamlesini duyurdu. Trump ayrıca İsrail sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

TRUMP: GERÇEK BİR ŞANS

Trump, Gazze Şeridi’nde barışa dair "gerçek bir şans" olduğunu belirterek, bir ABD ekibinin daha müzakerelere katılmak üzere yola çıktığını açıkladı. Trump, ''Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

İSRAİL SORUSUNA CEVAP: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Trump, İsrail'in anlaşma sonrası Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam etmeyeceğine dair nasıl bir garanti verebileceğine ilişkin bir soruya, "Herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

