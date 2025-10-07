BIST 10.735
İzmir'de pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir Bornova'da Gökdere Caddesi'nde E.G. idaresindeki pikap ile Suriye uyruklu Osman Hacıali'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada Osman Hacıali hayatını kaybederken, yolcu M.A. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı; pikap sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde pikap ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

E.G. idaresindeki 55 AEZ 460 plakalı pikap, Gökdere Caddesi'nde karşı yönden gelen Suriye uyruklu Osman Hacıali'nin (33) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan bisiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu M.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Osman Hacıali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pikap sürücüsü E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

