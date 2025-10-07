Eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve bir gazeteye verdiği röportaj nedeniyle "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan tutuklandı.

Abone ol

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve bir gazeteye verdiği röportaja ilişkin "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan gözaltına alınan eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kocabıyık hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlara ve bir gazeteye verdiği röportaja ilişkin "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kocabıyık, Ankara'da gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Kocabıyık, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Kocabıyık'ın "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, Kocabıyık'ın sosyal medya hesabı üzerinden mart, eylül ve ekim ayında yaptığı paylaşımları ile bir gazeteye verdiği röportajda "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yazıda, şüphelinin alınan ifadesinde söz konusu paylaşımları kendisinin yaptığını kabul ettiği ancak Cumhurbaşkanı'na yönelik herhangi bir hakarette bulunmadığını beyan ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı'na yönelik söylediği kabul edilen paylaşımındaki sözlerin eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı kaydedilen yazıda, sözlerin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca sözlerin sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği belirtildi.

Şüphelinin "cumhurbaşkanına yönelik alenen hakaret" suçunu işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, eylemin birden fazla kez gerçekleştirilmesi nedeniyle suçun zincirleme şekilde işlendiğinin değerlendirildiği, şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklama nedeni olduğu ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı aktarılan yazıda, Kocabıyık'ın tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.