Trump'tan Kanada Başbakanı'na şok şaka!

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlayarak Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve görüşme sırasında Carney'e şaka yaparak, "Sırada Kanada'nın ABD ile birleşmesi var." dedi. Carney kahkaha atarken, Trump şakasını "Şaka şaka, değil" diyerek sürdürdü.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlarken ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TRUMP'TAN KANADA BAŞBAKANI CARNEY'İ ŞOKE EDEN ŞAKA

İki lider görüşmenin ardından Oval Ofis'te kameralar karşısına geçti. Basın toplantısı esnasına ABD Başkanı Trump'ın Carney'e şakası damga vurdu.

"SIRADA KANADA'NIN ABD İLE BİRLEŞMESİ VAR"

Trump Carney'e, Sırada Kanada'nın ABD ile birleşmesi var." dedi. Carney, kahkaha atarken, Trump önce, "Şaka şaka." dedi. Daha sonra "Değil" diyerek şakasını sürdürdü.