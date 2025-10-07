BIST 10.735
DOLAR 41,71
EURO 48,66
ALTIN 5.343,76
HABER /  DÜNYA

Trump'tan Kanada Başbakanı'na şok şaka!

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlayarak Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve görüşme sırasında Carney'e şaka yaparak, "Sırada Kanada'nın ABD ile birleşmesi var." dedi. Carney kahkaha atarken, Trump şakasını "Şaka şaka, değil" diyerek sürdürdü.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlarken ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TRUMP'TAN KANADA BAŞBAKANI CARNEY'İ ŞOKE EDEN ŞAKA

İki lider görüşmenin ardından Oval Ofis'te kameralar karşısına geçti. Basın toplantısı esnasına ABD Başkanı Trump'ın Carney'e şakası damga vurdu.

"SIRADA KANADA'NIN ABD İLE BİRLEŞMESİ VAR"

Trump Carney'e, Sırada Kanada'nın ABD ile birleşmesi var." dedi. Carney, kahkaha atarken, Trump önce, "Şaka şaka." dedi. Daha sonra "Değil" diyerek şakasını sürdürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
İzmir'de pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İzmir'de pikap ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
İtalya’dan Baykar’a üst düzey ziyaret
Trump'tan Gazze açıklaması: Herkesin anlaşmaya uymasını sağlayacağız
Trump'tan Gazze açıklaması: Herkesin anlaşmaya uymasını sağlayacağız
MİT Başkanı Mısır'a gidiyor! Türkiye'den ateşkes hamlesi
MİT Başkanı Mısır'a gidiyor! Türkiye'den ateşkes hamlesi
Kayserispor'un ilginç istatistiği! Ya 4-0, ya da...
Kayserispor'un ilginç istatistiği! Ya 4-0, ya da...
İstanbul'da "Uygulama Bazlı Taksi" modeli! 63 taksi plakası daha satıldı
İstanbul'da "Uygulama Bazlı Taksi" modeli! 63 taksi plakası daha satıldı
Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni gelişme
Selahattin Demirtaş ile ilgili yeni gelişme
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı eski eşi valiydi ve...
Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı eski eşi valiydi ve...
DMM’den Azerbaycan-Filistin iddialarına yalanlama
DMM’den Azerbaycan-Filistin iddialarına yalanlama
MEB'den özel okullara müfredat uyarısı
MEB'den özel okullara müfredat uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü